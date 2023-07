Enhorabuena, sanchistas. No habéis ganado, pero da igual, nunca os faltarán los indepes y filoetarras dispuestos a ayudar. Quiénes mejor que los que pasan de España para decidir quién gobierna. A cambio, con romper un poquito más España y enfrentarnos algo más a los españoles, será suficiente. Para eso, quién mejor que Sánchez.

Y enhorabuena porque habéis hecho feliz a mucha gente. Eso es lo que importa. Hoy descorchan botellas de txakoli en las herriko tabernas y cava en Waterloo. Con buscar un eufemismo para lo que será un referéndum, la Moncloa es vuestra. Solo será un cambio de opinión más.

Y es que sois ejemplo de generosidad. Gracias. Otros más egoístas votamos a cambio de compromisos que, si se incumplen, nos acordamos y castigamos. Pero Sánchez no puede incumplir, solo cambia de opinión. El fluye. Pero no importa, con tal de que no gobiernen los peperos es suficiente. Antes muertos que sencillos. Antes rota y arruinada (España) que de derechas.

Pero no sólo a los socios les habéis hecho más felices. También a esos sindicalistas que ya estaban desperezándose para animar la calle; gracias a vosotros podrán seguir tranquilos algún verano más. Y tantos otros vividores del BOE que veían peligrar sus chiringuitos, como el batallón de la ceja y masajistas varios de los medios de comunicación, que han demostrado que sus subvenciones no caen en saco roto. Habrá que aumentarles las ayudas, sin duda.

También duermen más tranquilos los okupas y los futuros sediciosos y malversadores, que no verán su delito en el Código penal. Y los racistas de la lengua en Cataluña que podrán seguir a los suyo. El niño de Canet y las sentencias del TSJ que esperen.

Y contentos también los 800 asesores que ya piensan en nuevos ministerios, observatorios y gabinetes varios. Y más aún, Conde-Pumpido, que seguirá en el Tribunal Constitucional para que nadie amargue la fiesta. Que para eso lo puso Sánchez.

Enhorabuena, sanchistas. Habéis escrito el futuro de España. Ojalá no os tengáis que avergonzar.