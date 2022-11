La última campaña promovida por el socialismo con el pretexto de la sanidad pública madrileña contra Isabel Díaz Ayuso pincha en hueso, porque, según la última encuesta de Data10 para OKDIARIO, la presidenta regional sigue tocando la mayoría absoluta con los dedos y, en cualquier caso, obtendría un resultado todavía mejor que en los últimos comicios autonómicos, superando a toda la izquierda junta. De modo que Ayuso podría decir aquello de «ladran, luego cabalgamos», porque el sondeo pone de manifiesto que los madrileños han aumentado su confianza respecto a 2021 en la presidenta madrileña, que lograría casi la mitad de los votos emitidos, pese a un ligerísimo descenso de un punto sobre el anterior sondeo. Poco o nula rentabilidad ha sacado el socialcomunismo de su campaña de agitación callejera.

Parece evidente que la última y notoria ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a fracasar, pese a utilizar todos los medios y terminales mediáticas a su alcance. La izquierda no puede con Ayuso y ha recurrido de nuevo a la mentira para trasladar la idea de que la sanidad madrileña ha colapsado poniendo en peligro la salud de los ciudadanos, una patraña descomunal que, obviamente, no ha calado en la opinión pública. A estas alturas, los madrileños saben cómo se las gasta el socialcomunismo. La encuesta de OKDIARIO lo deja bien claro: si con la última ofensiva la izquierda pretendía tumbar políticamente a la presidenta madrileña a cuenta de la sanidad pública, el resultado es que sólo ha sufrido un ligerísimo rasguño, apenas imperceptible, porque la mayoría absoluta sigue a su alcance. Más Madrid y Podemos suben lo poco que pierde Ayuso, un incremento muy menor a tenor de la campaña desplegada. Conclusión: la presidenta madrileña destrozaría a la izquierda en las próximas elecciones autonómicas de mayo. A estas horas, la impotencia de la izquierda debe de ir en aumento al comprobar que la marcha del domingo no ha dado sus frutos