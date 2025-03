Día de mi padre

El lector me va a permitir hoy que la columna de esta semana sea muy personal y la dedique, con motivo del Día del Padre, como homenaje al mío, aquel gran hombre, el más bueno que he conocido y que tanto influyó en mi vida. Lo demostró en muchísimas ocasiones, no sólo en su preocupación por mí sino con sus valiosísimos consejos como consecuencia de una de esas locuras de mi caída del caballo que se produjo cuando decidí interrumpir mis estudios de Derecho en la Universidad de Granada, influenciado por el protagonista de la novela de Somerset Maugham, El filo de la navaja, un escritor, Larry, que decide trabajar en una mina del Rhur para conocer la vida de los mineros. Yo lo hice trabajando a quinientos metros de profundidad en las Hulleras de Sabero, concretamente en el Pozo Herrera, en León, como ayudante de picador. Se trataba de un camino espinoso, difícil y peligroso, sobre todo después de los problemas creados en Francia por los sacerdotes obreros que acabaron implicados en las reivindicaciones sociales y políticas de los mineros que, of course, eran de izquierdas. Estando allí, se produjo, para más inri de la preocupación de mi padre, una explosión de grisú en la mina de La Ercina, cercana a la que yo trabajaba, y que acabó con la vida de trece mineros.

Como consecuencia de la «intranquilidad constante en la que vivimos a todas horas en casa por tu locura», mi padre, Juan Peñafiel Calahorra, un ilustre ingeniero del Instituto Geográfico Catastral del Estado, de derechas, por supuesto, me hizo llegar a la mina, el 16 de julio de 1953, una carta que conservo como un tesoro, por la importancia y profundidad de sus razonables, comprensibles y respetuosos consejos que quiero recordar hoy, con motivo del Día del Padre

Sus inolvidables consejos

«Tienes que ser cauto en lo que digas, por mucho que te afecte un mundo como el de los mineros, cuyas ideas, por la dureza de su trabajo y las condiciones de su vida, no pueden ser como las de un estudiante como tú».

«Se que eres un joven sensible, inquieto y solidario, y eso te puede desestabilizar. No sólo con el trabajo en los tajos a quinientos metros de profundidad sino en las conversaciones en los chigres después de cada jornada laboral».

«Lógicamente, los mineros no pueden pensar como tú. Pero procura que no te obliguen a pensar como ellos. No está la situación como para florituras políticas».

«Tú sabes que yo intento ser apolítico, lo mejor que se puede ser en estos tiempos de política única». (Puro y duro franquismo)

«Tiempo tendrás, esto no durará toda la vida, al menos la tuya, para pensar públicamente de manera diferente aunque sin llegar a los extremos que posiblemente piensen, con razón, los mineros».

«Tu educación y formación universitaria deben servir para algo».

«Si en algún momento te sientes arrastrado, domínate y acepta las blasfemias allá abajo, en los tajos, no como un sentimiento sino como un desahogo».

«Desearía que regresaras enriquecido pero no envilecido. Ni humana ni políticamente hablando».

«Eres joven y tiempo tendrás de pensar y actuar de manera diferente, aunque pensar puedes pensar como quieras».

Estas fueron las sinceras, emotivas y generosas palabras de aquel gran hombre que fue mi padre.

Regresé a Granada, tras aquellas dos largas temporadas, en las condiciones que mi padre deseaba, para continuar y terminar mis estudios de Derecho. Eso es lo que mi abuelo, magistrado, deseaba. Cuando le di el título a mi padre, me vine a Madrid a estudiar lo que realmente me gustaba, periodismo, y convertirme en el profesional que soy.

Los hombres también lloran

Gerard Piqué, gran jugador que fue del Barcelona Club de Fútbol, es noticia esta semana, no por sus declaraciones sino por haber llorado públicamente «provocando una conmoción humana comprensible», según Manuel Jabois. El que un hombre llore no significa falta de hombría o debilidad sino una forma de demostrar emociones reprimidas que se piensa sólo corresponde a la mujer, y se asocia con la debilidad, olvidando que es algo que sólo tiene que ver con los sentimientos del ser humano. Las lágrimas de Piqué me han recordado las de Sergio Ramos, que no tuvo ningún reparo en dejar aflorar las lágrimas en su despedida del Real Madrid. Y las de Bertín Osborne, a quien hemos visto llorar como un niño en varias ocasiones.

Por eso las lágrimas de Gerard Piqué, a propósito de su intermediación en el contrato con Arabia Saudí para la Supercopa que dicen cobró… ¡¡¡40 millones!!! de comisión. Investigado por la UCO de la Guardia Civil a propósito de una presunta trama ilegal, Piqué se declaró orgulloso por el acuerdo aunque reconoció a la jueza que está sufriendo mucho a causa de la polémica que está afectando a su reputación. Y…. ¡rompió a llorar!

