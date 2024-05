Desde el río hasta el mar… nos gobiernan antisemitas

Ser nazi es apoyar el nacionalsocialismo, movimiento político y social del Tercer Reich alemán, de carácter totalitario, pangermanista y racista. Qué duda cabe de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no es una pangermanista del Tercer Reich alemán, pero ella no negará que pertenece a un movimiento político y social igual de totalitario, socialista y antisemita que el nazi. Por eso, siendo extremadamente estrictos en el uso de los calificativos, a la ministra no se la puede llamar nazi, ni siquiera se puede afirmar que Sira Rego sea exactamente una nazi roja. Para ser rigurosos, a la ministra de Pedro Sánchez habría que definirla como una comunista antisemita, aunque muchos dirán que eso es sinónimo de nazi roja y no les faltarán razones.

En un debate televisivo para las elecciones europeas de 2019, Sira Rego le contestó a un catedrático que «decir que Lenin es un genocida expresa que usted es de extrema derecha y ha leído muy poco», y acto seguido lo mandó a leer, no sin antes mirar su chuleta para acordarse del nombre del panfleto que quería recomendar. Porque la ministra Sira Rego, además de ser comunista, ha estudiado una pequeña diplomatura en Nutrición Humana y Dietética y durante un tiempo trabajó como nutricionista en una cooperativa. Así que está más que formada para mandar a estudiar a los catedráticos y apoyar el genocidio de los judíos.

«¡Desde el río hasta el mar! #FreePalestine», tuitea Sira Rego, haciendo suya tan conocida frase de apoyo al grupo terrorista Hamás. En 1947 Naciones Unidas aprobó la partición en dos Estados, uno judío y otro islámico, del territorio delimitado por el río Jordán y el mar Mediterráneo, con un área, que incluía Jerusalén y Belén, bajo control internacional. Esta decisión ha sido siempre rechazada por los estados islámicos que rechazan la legitimidad del estado de Israel. «¡Desde el río hasta el mar!», desde el Jordán al Mediterráneo, los terroristas reclaman un estado islamista.

Cuando se les acusa de antisemitismo, los rojos como la ministra Sira Rego, afirman que este eslogan fue utilizado en los años 60 para reivindicar los derechos de los palestinos, el rechazo hacia el colonialismo y el imperialismo y la independencia de Palestina. Pero lo cierto es que el eslogan hace más de 40 años que está siendo usado por los grupos terroristas que pretenden el genocidio de Israel.

El Comité Judío Estadounidense (AJC), una de las organizaciones de defensa de los judíos más antiguas y reconocidas de Estados Unidos, afirma que esta frase «es un grito de guerra para los grupos terroristas», así como «una llamada a las armas para los activistas pro palestinos». Aseguran que «no hay nada antisemita en abogar por que los palestinos tengan su propio Estado. Sin embargo, pedir la eliminación del Estado judío, elogiar a Hamás u otras entidades que piden la destrucción de Israel, o sugerir que los judíos por sí solos no tienen derecho a la autodeterminación, es antisemita».

Por si aún queda alguna duda, no podemos olvidar que el pasado 7 de octubre, 500 europarlamentarios votaron a favor de una resolución del Parlamento Europeo en la que se condenaron los «infames atentados terroristas de Hamás en Israel» y se reafirmó «el derecho de Israel a defenderse». Pero lamentablemente hubo 21 europarlamentarios que se opusieron a condenar las barbaridades cometidas por el grupo terrorista Hamás, entre ellos Sira Rego.

La ministra comunista de Pedro Sánchez se negó a condenar el secuestro de civiles judíos, el degüello de bebés judíos, la violación y tortura a mujeres y niñas judías, y el cruel asesinato de ancianos indefensos judíos. Sin embargo, Sira Rego no pierde ninguna oportunidad de condenar todas las víctimas que causa la reacción de defensa del estado democrático de Israel en la población de Gaza sometida a los terroristas de Hamás; siempre y cuando estas víctimas sean sólo del lado islamista de la ministra comunista y antisemita.

Pedro Sánchez mantiene como ministra a esta comunista antisemita, y lleva semanas de gira internacional buscando apoyos para su idea de reconocer el Estado palestino, como premio a los crímenes cometidos por los terroristas de Hamás y mientras estos aún mantienen secuestrados a más de 100 judíos inocentes, sin confesar a cuántos de estos han asesinado. Que Sira Rego no haya sido cesada inmediatamente después de sus muestras de apoyo a los terroristas de Hamás pone de manifiesto que el Gobierno de España no hace ascos al genocidio antisemita.