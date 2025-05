Corroído y corrompido por su jefe, un gobierno que no sabe si al día siguiente va a ser otro más de sus miembros, el que aparece en el periódico «acariciado cortésmente» por el presidente del Gobierno. La podredumbre es tan grande, tan asfixiante, que hasta los miembros de un gobierno, uno a uno, no saben si en algún momento esa podredumbre va a hacerles infelizmente protagonistas.

Es tan inaudito y de una osadía tan maligna lo que el presidente del Gobierno encabeza que jamás se ha dado un caso de tal perversión e indecencia. Unos mensajes que primero dicen que son delictivos y van a denunciarlos, el presidente del Gobierno vuelve a decir públicamente en la sesión de control del Congreso qué es delito y vamos enterándonos de que tienen autoridad en el propio ministro y persona de máxima confianza de partido destituido… y restituido cuatro meses después con delirio incluido de querer mucho al gran amigo.

Un presidente de Gobierno que ha quedado al descubierto en la trama de una compañía aérea, junto a su mujer, e imposible de justificar. Un presidente de Gobierno que no da explicación alguna esta semana en el Congreso cuando además deja a los pies de los caballos, entre otros, a su ministra de Defensa. ¿Cabe imaginar en Europa a un primer ministro insultar vejatoriamente a su ministro de Defensa o a un vicepresidente de su gobierno y comunicárselo así a quien ha tenido que cesar por corrupción y tramas más que bochornosas, pero a los cuatro meses volver a hablarle, pues le quiere mucho, para decírselo como si nada?

¿Cabe que se esté anunciando para la próxima sesión de control que ya se anticipa que nueve ministros no van a acudir, al igual que este miércoles no ha aparecido por el Congreso su ministra de Defensa?

¿Cabe un presidente de Gobierno que reconoce abiertamente sus gestiones en la adjudicación del rescate de una compañía aérea sabiéndose lo que se sabe de la intervención de su mujer en ello cinco días antes? No hace falta en absoluto que los jueces tengan que dilucidar posibles delitos… es la responsabilidad plena política la que es asfixiante… es sencillamente inadmisible e imposible de comprender. Es abyecto y de dimisión fulminante en democracia. El primer ministro portugués Costa dimitió por un asunto de su jefe de Gabinete denunciado por la prensa y el primer ministro Montenegro también dimite por lo mismo hace dos meses.

No contento con todo esto, en Barcelona, hace pocos días, delante de los empresarios declaran que «España y Cataluña, somos sociedades, somos países extraordinarios» La Fiscalía escandalosamente en venta en apoyo del hermano del presidente del Gobierno, el PPE pide que la UE investigue el rescate de una compañía aérea mostrando los mensajes que el presidente, su mujer y otros, prueban el acelerón de la operación.

Sánchez no incluirá la financiación en la próxima conferencia de presidentes para no enfadar a los independentistas. Illa y ERC acuerdan la imposición del catalán en el sector privado y la consejera de Educación de la Generalidad planta a Europa para dar explicaciones sobre el arrinconamiento del español en Cataluña. El presidente del Gobierno llama genocida a Israel desde el Congreso. Gravísima iniciativa para el acceso arbitrario a la judicatura y algunas instancias claves a criterios partidistas que atentan contra la Constitución. También otra iniciativa para que sean los fiscales y no los jueces los que asuman la instrucción de las causas penales.

Es todo un escaparate de multitud de escándalos a cuál más grave y con una falta de ética plena. Nada rige si no es del gusto del presidente, pero atendiendo a su absoluta ausencia de cualquier principio.

En suma, una corrupción política, económica y personal sin precedente alguno.

Un ejemplo devastador y un ataque sin precedentes a la dignidad de España.

Un presidente de Gobierno, corroído y corrompido, y ejemplo de la sublimación de la indecencia. La indignidad de España y del resto de Europa.