¿Calle Ferraz o calle Tverskaya de Moscú?

Cualquiera diría que la calle Ferraz es para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo que para Vladimir Putin es la calle Tverskaya de Moscú, más conocida como calle Gorski: un espacio donde quien protesta se enfrenta, como poco, a una multa. Los agentes de Policía Nacional que fueron desplegados para dispersar las protestas ciudadanas contra la sede del PSOE por sus cesiones al separatismo multaron a manifestantes con hasta 1.200 euros por «no subirse a la acera» cuando «se iba a restablecer el tráfico rodado», según consta en un expediente de sanción al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La Secretaría General de Derechos Ciudadanos de la Delegación del Gobierno en Madrid describe los hechos constitutivos del multazo de la siguiente manera: «En la calle Ferraz esquina con la calle del Buen Suceso, el denunciado procedió a la comisión de una desobediencia y una grave falta de respeto a los agentes de la autoridad en ejercicio legítimo de sus funciones». ¿Y en qué consiste la grave falta de respeto?, se preguntará el lector. Pues muy sencillo: en no subirse a la acera una vez acabada la concentración. Mil doscientos euros de multa por no poner los pies en el acerado y seguir en la calzada, pese a que se lo dijeron «en diez ocasiones». La denuncia policial es clara: «Eran entonces las 20.45 horas y el dispositivo policial se afanaba en este caso en que no hubiera manifestantes ya no delante de la sede del partido del Gobierno, sino en las inmediaciones, por lo que había especial interés en recuperar la circulación de vehículos cuanto antes».

Hace unos días, activistas de extrema izquierda protagonizaron una suerte de escrache contra Ayuso ante la sede nacional del PP al grito de «¡Son asesinatos, no son muertes!», en relación a los fallecimientos en las residencias de ancianos durante la pandemia de coronavirus. Cortaron el tráfico rodado y no consta que la Policía de Marlaska les pidiera que se subieran a la acera bajo amenaza de multa de 1.200 euros. ¿Tramitará la Delegación del Gobierno alguna sanción al respecto? Se admiten apuestas.