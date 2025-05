Ahora quieren hacerle ‘un Peinado’ a la UCO

A estas alturas desconozco si Pedro Sánchez es un inmoral, es decir, una persona que hace el mal a sabiendas, o un amoral, aquéllos que se alinean mayoritariamente en el lado de la perversión simple y llanamente porque están desprovistos de sentido moral. Es decir, no disciernen entre el bien y el mal. Sea como fuere, el todavía presidente del Gobierno se posiciona sistemáticamente del lado de la perversión. Cuando no distingues entre la decencia y la indecencia lo normal es que optes por esta última porque la vida es más fácil, y los caminos más cortos, cuando te pones la ética por montera. Con todo, creo que la segunda acepción es la que mejor casa con la psique del personaje.

Esa amoralidad repugnante que acompaña al pájaro es la que le hace ver como normal robar una tesis doctoral. La que le lleva a trucar una sentencia judicial para emplearla de argumento para conquistar el poder pese a haber perdido las elecciones por 52 escaños de diferencia. La que considera normal colocar a su hermano en una plaza pública creada ad hoc pero, naturalmente, sufragada con nuestros impuestos. La que le lleva a crear una cátedra a Bego cuando ni siquiera terminó una mísera carrera universitaria. La que le impele a hacer negocios a cual más turbio por mujer interpuesta. La que le induce a gobernar con la banda terrorista que asesinó a 12 correligionarios suyos, además de a otros 844 españoles. La que le impulsa a rodearse de lo peor de cada casa, comisionistas de todo tipo y puteros de la peor ralea.

Tal vez esa amoralidad es la que le mueve también a considerar normales todas las corruptelas y todas las salvajadas de su Gobierno y de su entorno más cercano. Él no cree que Begoña sea una tetracorrupta, que a su hermanito David se le pueda endosar la vitola de prevaricador y traficante de influencias, que José Luis Ábalos sea un presunto golfo, que Santos Cerdán ejerza de trincón o que a Álvaro García Ortiz se le pueda llamar delincuente. Considera que sus acciones representan la decencia en estado puro o que, como mucho, son víctimas de una conspiración o de esa extrema derecha que parece ser la única palabra que figura en su limitadito diccionario. Como normal le pareció durante semanas esa Ley del sólo sí es sí que ha permitido la excarcelación o la rebaja de pena de más de 1.300 violadores y pederastas.

La palmaria amoralidad del todavía presidente del Gobierno está en el origen de su «¿de quién depende la Fiscalía?», una frase que pasará a los anales de la autocracia. A Sánchez le parece lo más lógico del mundo que el ministerio público sea el brazo ejecutor de La Moncloa, que la separación de poderes constituya una mera declaración de intenciones y que los magistrados no puedan actuar en conciencia sino en función de los intereses políticos. Por eso, precisamente, ordenó hace meses a sus ministros y a sus periodistas a sueldo que disparasen a discreción a Juan Carlos Peinado, el juez que se atrevió a hincar el diente a una mangancia, la de Begoña, ante la que cualquier otro se hubiera hecho el sueco.

Juan Carlos Peinado ha sido víctima de toda clase de perrerías por parte del Gobierno, el PSOE y sus terminales mediáticas. Filtraron el teléfono personal de su hija Patricia, concejal del PP en Pozuelo de Alarcón, el PSOE le llamó «prevaricador», el Ejecutivo le acusó de protagonizar una campaña de «acoso» a la esposísima y El Plural de esa mentirosa profesional que es Angélica Rubio aseguró que posee un vasto imperio inmobiliario disimulado a través de dos DNIs distintos. Luego resultó que su «millonario patrimonio» y los dos documentos de identidad sólo existían en la calenturienta mente del diario socialpodemita. Tenía y tiene un DNI como todo quisqui. Y de su «millonario patrimonio», nasti de plasti que diría un cheli. Cualquier cosa vale, incluido el embuste más grosero y cantoso, con tal de desacreditar a un juez honrado e independiente.

Los demócratas en particular, y los españoles honrados en general, siempre le estaremos agradecidos a Juan Carlos Peinado por no haberse achantado. La presión sobre el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid es insoportable. No sólo hay en marcha una campaña de linchamiento, que obviamente busca su asesinato civil, sino que además lo fríen a recursos y contrarrecursos, con la inestimable ayuda de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Así se las gasta una mafia incrustada en el vértice superior de la pirámide del poder.

El amoral autócrata quiere ahora hacerle un Peinado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por osar investigar la trama de las mascarillas, la de los hidrocarburos, a José Luis Ábalos, a Koldo García y a ese tercer ocupante del Peugeot de las Primarias que es Santos Cerdán, el número 2 de facto del Partido Socialista. Con la posibilidad, cada vez menos remota, de que en el nuevo informe aparezcan indicios de ilícitos penales perpetrados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Este Gobierno que va camino de terminar convertido en organización criminal ya asomó la patita esta semana al achacar a la UCO la filtración de los divertidos pero en absoluto delictivos whatsapp cruzados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Sobra desvelar quién ha facilitado los mensajes porque resulta perogrullesco. Pero para nada han sido los agentes de una UCO que, como buenos militares que son, respetan el deber de secreto como nadie. A un miembro del cuerpo creado por mi paisano el duque de Ahumada le pides que cometa una ilegalidad y lo primero que hace es ponerte los grilletes y llevarte al juzgado de guardia más cercano.

En Ferraz tienen los misiles preparados para disparar a discreción a la UCO en el instante mismo, puede que esta misma semana entrante, en que se haga público un informe que puede acabar con los huesos de Santos Cerdán en la cárcel a medio-largo plazo y con su imputación a corto. Un secretario de Organización al que Koldo García grabó sistemáticamente hablando de comisiones por la concesión de obras y contratos públicos, tal y como desveló Luis Balcarce el jueves pasado.

Olvidan que la UCO prestó ejemplares servicios en los tiempos en los que esa ahora socia de Sánchez que es ETA asesinaba a diestro y siniestro

La táctica de Ferraz será purito Goebbels. Se aplicará el primer mandamiento de la propaganda del satánico ideólogo nazi, ese principio de simplificación y enemigo único, vamos, que nos van a presentar a la UCO como un instrumento más de «la campaña de bulos y fango de la derecha y la ultraderecha». Tiempo al tiempo, ya verán cómo se cumple hasta la última coma de mi augurio. Olvidan que la UCO prestó ejemplares servicios a la patria en los tiempos en los que esa ahora socia de Sánchez que es ETA asesinaba a diestro y siniestro, que sus 600 integrantes son también los que investigaron Lezo y Púnica, la brutal corrupción del PP madrileño, y que sus patas negras han esclarecido casos que indignaron a todo un país como el triple crimen de Alcácer, el de Diana Quer y el del pequeño Gabriel Cruz.

El PSOE pinchará en hueso: se puede mentir a todos un poco de tiempo, todo el tiempo a unos pocos, pero es física y metafísicamente imposible hacerlo con todos todo el tiempo. Los hombres y mujeres que dirige el coronel Yuste son gente decente, lo mejor de lo mejor, no se casan con nadie y simplemente se limitan a defender a los ciudadanos de los poderosos que abusan del poder o delinquen. Gente que por enésima vez va a hacer bueno ese himno que se canta en todas las casas cuartel el día del Pilar, patrona del cuerpo:

—Viva España, viva el Rey, viva el orden y la Ley, viva honrada la Guardia Civil—.

Pues eso, que ¡viva honrada la Guardia Civil y mueran —civilmente, claro— los corruptos! Ya está bien de amorales. O inmorales.