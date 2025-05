El Papa recibe a Zelenski tras la misa de inicio de su papado: «Ucrania espera una paz justa y duradera»

El Papa León XIV ha recibido al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski después de la misa de su inicio de papado este domingo 18 de mayo: «La martirizada Ucrania espera, finalmente, negociaciones por una paz justa y duradera», ha destacado el Santo Padre durante la misa antes de recibir a Zelenski. El presidente de Ucrania ha destacado en redes sociales tras reunirse con el Papa en el Vaticano que «para millones de personas en todo el mundo, el Pontífice es un símbolo de esperanza y paz. La autoridad y la voz de la Santa Sede pueden desempeñar un papel importante para poner fin a esta guerra», ha afirmado Zelenski. «Apreciamos el apoyo a Ucrania y la voz clara en defensa de una paz justa y duradera», ha añadido.

La visita ha marcado el primer encuentro en persona de Zelenski con el nuevo Papa, el ex cardenal Robert Prevost, elegido jefe de la Iglesia Católica el 8 de mayo. Durante este encuentro, Zelenski ha entregado al Papa León una pieza icono especial, Madre de Dios con el Niño, pintado en un fragmento de una caja que contenía artillería pesada. El icono fue traído de Izium, una ciudad de la región de Járkov situada a unos 50 kilómetros de la línea del frente.

El regalo representa a los niños «que sufrieron la guerra, que fueron secuestrados deliberadamente y deportados por Rusia y que son muy esperados en su patria, Ucrania», ha explicado Zelenski. El regreso de los niños deportados por la fuerza a Ucrania ha sido uno de los temas que Zelenski y el Papa León, un asunto que ya trataron durante su primera llamada telefónica el 12 de mayo.

Durante la misa de inauguración, Zelenski estuvo acompañado por la primera dama Olena Zelenska y el jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak.

