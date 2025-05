Se retira Bruno Hortelano, el español más rápido de la historia

Durante la tarde del pasado domingo, en mitad de la vorágine liguera, el velocista Bruno Hortelano anunció su retirada. Lo hizo de manera silenciosa, a través de una carta. Para los que han seguido mi carrera deportiva, ¡Gracias y hasta luego! Después de 15 años en el deporte internacional, he colgado mis zapatillas. Me retiro», inicia su misiva.

Hortelano, doble medallista europeo (oro en los 200 metros en Ámsterdam 2016 y bronce en Berlín 2018 en 4×400), deja el atletismo con los récords de España aún en su poder. El español más rápido de la historia, sin competir durante el último año, deja las plusmarcas de 100 metros (10.06 segundos), 200 (20.04) y 400 (44.69).

El velocista, de padres españoles aunque nacido en Australia, labró su carrera y estudios en el extranjero, entre Canadá y Estados Unidos, y compitió por España por primera vez en el Campeonato del Mundo júnior de 2010. «A partir de entonces se impulsó un recorrido personal en busca de la velocidad que me ha permitido viajar y conocer mucho mundo durante década y media. También me ha permitido hacer un viaje mucho más significativo, el introspectivo de conocerme mejor a mi mismo», añade.

La carrera de Hortelano estuvo marcada por el grave accidente de tráfico que sufrió en 2016 tras ganar el oro europeo y que lastró su progresión. El velocista dedica gran parte de su adiós a su mujer, pilar de los complicados últimos años a nivel profesional en busca de su mejor versión. «Paso página del deporte para dar lo mejor de mí a lo que en los últimos años se ha convertido en lo primero y fundamental en mi vida: mi mujer y nuestros niños», confiesa.

«He descubierto mi mayor tesoro en mi familia», añade un Hortelano que fue plata también en el Mundial de pista cubierta de 2022 y que deja claro que lo dio todo en el tartán aunque no pudo brillar en unos Juegos Olímpicos. «Me voy con el tanque vacío (he dado todo lo que he podido dar al atletismo), y con el corazón lleno. Sí, he disfrutado como un niño volando en las pistas, pero los días más enriquecedores y mágicos los he vivido con Evelyne y nuestros niños», termina Bruno Hortelano.