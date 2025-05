Roberto Brasero no deja lugar a dudas: «Vuelve este fenómeno inusual y no estamos preparados para…»

Vuelve este fenómeno inusual para el que no estamos preparados, Roberto Brasero no deja lugar a dudas. Tendremos que estar muy pendientes de un cambio en el tiempo que puede llegar a ser el que nos acompañe en unas jornadas en las que tendremos que ver qué es lo que nos está esperando. Un giro radical que hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado y puede llegar a ser especialmente preocupante. Estamos ante un fenómeno inusual que puede cambiarlo todo.

Este tiempo que tenemos por delante es un misterio para muchos, pero no para estos expertos que no dudan en adelantar la previsión del tiempo para informarnos en todo momento sobre lo que está por llegar. Son días en los que, Roberto Brasero, no duda en darnos más datos sobre unos mapas del tiempo que nos traen noticias inesperadas. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que acabamos de vivir este fin de semana, unos días en los que la estabilidad y el buen tiempo, han acabado siendo una realidad que nos golpeará de lleno y puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que quizás hasta el momento no pensábamos que tuviéramos.

No deja lugar a dudas Roberto Brasero

Este experto en el tiempo, parece que tiene muy claro qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a toda velocidad. Lo que nos espera es una situación de relativa inestabilidad que irá en aumento y que puede ser clave.

La situación se irá incrementando por momentos, a medida que avancemos en una semana que nos hará mirar en el calendario. Para saber en todo momento qué es lo que nos espera y la manera en la que podemos afrontarlo. Será entonces momento de dejar salir algunas novedades destacadas que pueden ser las que nos afecten de lleno.

Son tiempos de poner sobre la mesa algunas situaciones del todo inesperadas y de estar preparados para todo. Esta primavera se convierte en una novedad destacada que podría acabar siendo la antesala de algo más, de una serie de cambios que acabarán siendo esenciales.

Un giro radical que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener a estas alturas del año. Cuando el mes de mayo ya parece que se marcha del todo, nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Vuelve este fenómeno inusual y no estamos preparados

Los expertos en el tiempo han lanzado una importante advertencia ante lo que está por llegar. Vivimos una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marquen un antes y un después, de la mano de determinadas situaciones que hasta la fecha no esperaríamos.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La semana arranca con inestabilidad el norte peninsular asociado a la presencia de un embolsamiento de aire frío en altura que ayudará a generar precipitaciones que localmente pueden ser más intensas en el norte de Aragón, Navarra y Cataluña. Aún así el anticiclón de las Azores se mantiene firme en su posición y va a ayudar a bloquear buena parte de la actividad meteorológica que vaya llegando por el Atlántico. También va a ser una semana de importantes oscilaciones térmicas con subidas y bajadas a lo largo de la semana y en general con temperaturas más bajas que las que hemos tenido a lo largo de este fin de semana».

Siguiendo con la misma previsión: «Aunque esta semana llega con un importante bloque anticiclónico, aún vamos a tener momentos de inestabilidad puntualmente. Para arrancar la semana una DANA seguirá bordeando el extremo norte de la península dejando precipitaciones que afectarán a zonas del norte y sobre todo del nordeste peninsular. Para el lunes desaparecen los avisos naranjas por fuertes lluvias que afectaban a algunas zonas del norte y se quedan en amarillos en Navarra y el norte de Aragón y nordeste de Cataluña. Las precipitaciones en esas zonas van a ser localmente intensas en forma de tormenta y con granizadas puntuales. Aunque no tan intensas también se espera que este lunes llueva en zonas de Galicia, del Cantábrico oriental, el alto Ebro y el este de Castilla y León, donde también pueden registrarse algunas tormentas puntuales. En el resto de España cielos más abiertos cuanto más al sur y este al igual que en Canarias que con los alisios verá nubes estancadas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve».

Vamos a vivir una auténtica montaña rusa de inestabilidad, si tenemos en cuenta lo que está por llegar en estas jornadas que tenemos por delante: «Los siguientes días el tiempo estará en general más tranquilo hasta que el jueves con el paso de un frente frío se reactive la inestabilidad. Ese día veremos precipitaciones entrando por el norte peninsular que afectarán a primera hora al nordeste, aunque a lo largo del día se extenderán hacia el sur llegando hasta Andalucía oriental y Baleares ya por la tarde y noche. Con el paso del frente se abre la puerta del aire más frío lo que hará que las temperaturas vuelvan a bajar en muchas zonas».