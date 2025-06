Cristina Pedroche, entre lágrimas, se despide de ‘Zapeando’: «Me da mucha pena»

Cristina Pedroche está en la recta final de su embarazo, algo que su barriga ya lleva avisando semanas y ella mismo no ha dejado de contar tanto en su cuenta de Instagram como en su paso por Zapeando. La colaboradora no ha podido evitar las lágrimas ante el regalo que sus compañeros le hicieron en la edición del viernes del programa de laSexta, un momento muy emotivo.

Aunque no se sabe cuándo llegará el nacimiento, la vallecana anunció que ya comenzará su baja, lo que significa que quedan pocas semanas para que su segundo hijo llegue al mundo. Como despedida, sus compañeros le han preparado un vídeo en el que se puede ver cómo le ha ido creciendo la barriga durante los últimos meses, algo que ha revolucionado por completo a Pedroche. «Qué bonito», era lo único que acertaba a decir con lágrimas en los ojos.

Aunque el momento era emocionante, el componente de humor del programa de laSexta nunca se pierde y Dani Mateo ha aprovechado el momento para lanzar una broma sobre el vídeo. «Cristina, te expandes como el Universo. Creo que incluso hemos llegado a ver un vídeo previo a la concepción de tu hijo», ha dicho al ver unas imágenes de antes del embarazo de la vallecana junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz.

Las sorpresas no han acabado ahí y también le han regalado un ramo de flores, lo que ha terminado por dejar fuera de juego a la colaboradora. «No me lo esperaba para nada y me habéis pillado con muchas hormonas», ha comentado.

Mateo ha dejado aparcadas las bromas por un momento y también se ha puesto nostálgico, ya que él también fue compañero de Cristina hace más de una década en otro programa, también de Globomedia, productora de Zapeando o El intermedio.

«Para mí es muy fuerte porque yo recuerdo tu primer casting en 2010 para entrar aquí», ha dicho recordando el debut de Cristina en Sé lo que hicisteis…, el programa en el que debutó para cubrir la salida de Pilar Rubio, que se marchó a Telecinco para presentar Operación Triunfo.

«Ahora, tienes a tu segundo hijo. Eso también me hace ver lo mayor que soy», ha bromeado el presentador, que también era colaborador entonces del espacio que presentaban Patricia Conde y Ángel Martín. El espacio de zapping fue el hermano mayor de Zapeando, que años después recogió su testigo con contenidos parecidos, realizándose en los mismos estudios -curiosamente situados a pocos metros de Telecinco- y con muchos de los colaboradores, técnicos y equipo del programa.

«Yo estoy muy feliz de estar embarazada y es como que no quiero que salga. Me da mucha pena. Siento que aquí está protegido, está bien», ha desvelado. Además, ha querido contar que ya tienen decidido el nombre del pequeño, aunque todavía habrá que esperar a que nazca y verle la cara, ya que en ese momento los papás podrían cambiar de opinión.

Sin dar el nombre que están manejando, Cristina sí ha desvelado que Laia, su primera hija, ha decidido llamar a su hermanito Juan, nombre que ha aprendido gracias a que la persona que se encarga de la reforma de su casa se llama así. Habrá que esperar entonces a si la opinión de los papás pesa más que la de la futura hermana.