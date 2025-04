Mientras sigue alimentando los rumores de una posible crisis matrimonial con Dabiz Muñoz, Cristina Pedroche prefiere hablar de su segundo embarazo, que ya está en la recta final antes de dar a luz a su segundo hijo. La vallecana ha vuelto al plató de Zapeando, donde cada día comparte algo nuevo sobre su experiencia como madre y ahora, de nuevo, como embarazada. Con sus compañeros no ha tenido problemas en contar cómo está viviendo estos momentos, algo que también ha hecho con sus seguidores de Instagram.

Allí, con total confianza, no ha dudado en sacar a relucir su habitual naturalidad y ha dejado claro que está muy cansada con este segundo embarazo, pese a que ahora mismo vive (o al menos eso ha contado) en casa de sus padres, en Vallecas. «Por fuera no sé, pero por dentro tengo que estar ‘renegría’. Os lo digo de verdad, es que estoy muy cansada». Además, ha querido aclarar que ya se encuentra a pocas semanas de volver a ser mamá: «Me queda dos meses y medio», ha explicado.

Fuera de las cámaras también ha querido hablar de este asunto y ha compartido con sus seguidores de la red algunas reflexiones. «Ya me avisaron que habría varias diferencias entre el primer y el segundo embarazo, pero no me imaginé que tantas», ha dicho.

«Como no soy la única madre (que es lo que me dicen siempre los haters, como si no lo supiera), ¿cuál es la mayor diferencia que habéis encontrado entre vuestro primer embarazo y el siguiente (o los demás)?», es la pregunta que ha lanzado a la gente en Instagram.

Para abrir el debate, la presentadora de las Campanadas de Antena 3 ha querido compartir una de ellas. «Empiezo yo: el descanso. Antes me podía echar la siesta cuando quería, ahora cuando me dejan y no siempre me quedo dormida, me cuesta muchísimo», de esta manera parece que la ‘culpable’ de que no pueda dormir es Laia, su primera hija, que el próximo verano cumplirá dos años.

En estos momentos, tal y como ha contado ya alguna vez, cuenta con la ayuda de su madre, que ejerce de orgullosa abuela cada vez que ella tiene que acudir a trabajar. Para muestra, hace apenas unos días quiso contar la anécdota de que la pequeña hizo su primera caca ella sola, un momento que lamentaba haberse perdido, pero que su madre le contó con detalles vía WhatsApp.

Pese a todo, Cristina Pedroche sigue acudiendo a los eventos y a su puesto de trabajo, aunque en las últimas semanas ha estado más desaparecida debido a la mudanza a casa de sus padres. Sobre lo que ocurre en su matrimonio, tanto ella como el chef no han querido hablar, siendo Muñoz el único que ha contado ante las cámaras que sí que están separados. Eso sí, lo hizo con un tono que parecía que pudiera estar intentando tomar el pelo a la sufrida reportera que le hizo la pregunta y que solamente hacía su trabajo.