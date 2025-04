Cristina Pedroche, tras recibir una foto del orinal de su hija: «Me he tenido que ir al baño a llorar»

Cristina Pedroche sigue acudiendo al plató de Zapeando, aunque por el momento no ha dado más detalles sobre cómo está su relación con Dabiz Muñoz, su marido. Los rumores de una separación de la pareja siguen más vivos que nunca, después de que la vallecana haya vuelto a casa de sus padres y el cocinero llegase a confirmar (aunque no sabemos si en tono de broma) que se habían separado. Mientras se resuelve este misterio, la colaboradora ha vivido un momento de lo más emotivo en el plató del programa de laSexta, algo que tenía que ver con su hija Laia, de la que ha dejado claro que le cuesta mucho separarse durante la jornada de trabajo.

Como es habitual, sus compañeros le han preguntado por alguna novedad de la pequeña, ya que sabían que había sido el primer día que había utilizado el orinal para hacer pis. Se trata de un pequeño gesto, pero que para una madre es muy especial, puesto que hay un gran esfuerzo para aprender detrás de él, además de que supone un signo de que se está haciendo mayor «Todavía lo estoy asimilando. Os reís, pero es una cosa importante», les decía al resto de los colaboradores de la mesa. Además, ha querido dar más detalles del momento, habiendo recibido una foto de su madre de lo que había ocurrido, algo que todos los espectadores se podían imaginar. «¡Su primera caca!», era la frase con la que la orgullosa abuela ha acompañado la foto.

Como decimos, la separación de su hija es algo que está provocando algunos problemas a Cristina, por lo que perderse este momento ha sido algo complicado para ella. «Me he tenido que ir al baño a llorar porque he dicho: ‘De verdad, tiene que ser justamente hoy que estoy aquí’», así ha lamentado que la pequeña haya tenido un día tan especial sin la compañía de su madre, que ha bajado su presencia en el programa, ahora que está embarazada de su segundo hijo.

Aunque nadie pone en duda que se trata de un momento especial para una madre, Cristina Pedroche ha querido explicar lo especial que es para ella. «Que mi hija es muy pequeña, que todavía no tiene ni 21 meses, que es un hito para ella controlar los esfínteres de esa manera y decirte ‘caca’, y tú la pongas y que ella haga caca», así ha destacado que la pequeña está consiguiendo algo muy especial, al menos a su modo de ver.

Hay que recordar que en el pasado, ya contó a los espectadores de Zapeando que ha creado joyas llenas de la leche materna con la que ha estado amamantando a Laia, por lo que no hay que descartar que ahora tenga nuevas idea. «Lo mismo me hago un anillo o algo… Estoy deseando llegar a casa para ver la caca», ha bromeado ante la cara de asco de sus compañeros y del público que estaba presente en el plató del programa de laSexta.