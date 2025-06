Koldo pide aplazar un mes su declaración al no tener su abogada todo el sumario, como avanzó OKDIARIO

La defensa de Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento, ha pedido este lunes el aplazamiento de su declaración en el Tribunal Supremo prevista para hoy al no haber recibido su nueva abogada todo el sumario. Según consta en el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, Koldo quiere que este aplazamiento se prolongue al menos durante un mes.

Así, su abogada Leticia de la Hoz ha reclamado al Supremo que «acuerde el aplazamiento de la declaración señalada para el día 23 de junio 2025, en el seno de la Causa Especial 20775/2020, hasta tanto esta parte tenga acceso completo y copia íntegra de las actuaciones judiciales obrantes en la causa, dejando al menos un mes a esta parte para ilustrarse de la misma, habida cuenta de su complejidad», reza en el escrito.

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha vuelto a citar como investigados al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, para que comparezcan este lunes a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a presuntos amaños de obra pública. Todo ello en una investigación que arrancó por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El primero en comparecer será Ábalos, a las 10.00 horas, mientras que la declaración de García está prevista para las 12.00. Para el ex ministro será la tercera vez, puesto que el 12 de diciembre declaró voluntariamente cuando estaba encausado pero no investigado y, ya con este estatus, el 20 de febrero. En el caso de Koldo, será la segunda vez, tras el 17 de diciembre.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán también estaba citado para esta semana, pero su nuevo abogado pidió retrasarlo para poder estudiar la causa. Puente le ha convocado para el 30 de junio, ya en calidad de investigado, toda vez que perdió el aforamiento cuando dejó su acta de diputado.

Koldo García dedició cambiar de abogado la semana pasada, sólo a cuatro días de su declaración clave en el Tribunal Supremo, confiando su defensa a la penalista Leticia de la Hoz, que dirige el prestigioso bufete especializado en derecho penal y económico IBDO Consultants.

Se trata del tercer cambio de abogados que hace el que fuera el asesor de Ábalos desde que fue imputado por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que hizo el Ministerio de Transportes en febrero de 2024. Koldo eligió, en un primer momento, al despacho Medina Cuadros y el abogado Javier Pimentel asumió su defensa.

El pasado mes de febrero, Koldo decidió cambiar de abogados y eligió al penalista Ismael Oliver. El ex asesor intentó así dar un giro a su defensa anterior, que no había conseguido sacarle del procedimiento ni tampoco que le devolviesen los dispositivos electrónicos que la UCO le intervino en su casa.

En esas mismas fechas, su mujer Patricia Úriz y su hermano Ioseba García también cambiaron su defensa y contrataron a la abogada Leticia de la Hoz. Ahora, Koldo también se suma a ellos.

La mencionada comparecencia es vital para Koldo debido a que se produce a raíz de las informaciones contenidas en el último informe de la UCO en el que se recogen los audios que grabó durante años a miembros del PSOE que reconocieron mordidas en adjudicaciones de obra pública.

José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE, y su ex asesor Koldo García se inclinan por acogerse este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante el Tribunal Supremo, según fuentes de la Fsicalía a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Ambos utilizarán como justificación la falta de acceso al material incautado durante los registros practicados por la Guardia Civil, aludiendo a la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva sin haber recibido copia de esos dispositivos.

(Habrá ampliación)