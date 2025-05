Roberto Brasero lanza su previsión y marca este día: lo que viene cambiará el tiempo otra vez

Una nueva previsión llega de la mano de un Roberto Brasero que no duda en marcar este día. Lo que viene puede cambiar por completo el tiempo, otra vez. Tocará estar muy pendiente de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañen en estas próximas jornadas. Lo que tenemos por delante es una situación del todo inesperada que puede ser clave en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Este experto no duda en lanzar una poderosa advertencia, no debemos confiarnos ante un tiempo que parece que se mueve por momentos y que nos envía a una situación realmente inesperada. Este mes de mayo está dando señales de cambios poderosos que realmente pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible. En su lugar, deberemos estar pendientes de una situación del todo inesperada que puede llegar a ser especialmente preocupante en todos los sentidos. Tocará ver qué es lo que llega a toda velocidad y la manera en la que podremos afrontar este destacado cambio que nos está esperando en una semana que debería ser distinta.

Lo que viene cambiará el tiempo otra vez

Este fin de semana hemos tenido un tiempo que nos ha trasladado a lo mejor de una primavera que ya huele a verano. Este subidón de las temperaturas con el que ya hemos visto llegar una marcada estabilidad, puede tener los días o las horas contados, si nos fijamos en lo que tenemos por delante.

Tocará estar pendientes de la previsión del tiempo de esos expertos que parece que nos quieren empezar a advertir, desde ya mismo de lo que podemos tener. Un cambio de tiempo de esos que trae más de un resfriado y que podría convertirse en algo muy diferente.

Tendremos que ver llegar un giro de guion que podría acabar siendo lo que marque estos días y hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener en consideración. De los tiempos que nos están esperando en estos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Habrá llegado esa recta final de la primavera en la que todo puede ser posible. Pasaremos de las altas temperaturas de estos días pasados a un marcado descenso de las temperaturas, por lo que, no debemos confiarnos.

Lanza su previsión más dura Roberto Brasero

Hay un día en el calendario que debes marcar, para saber en todo momento, qué es lo que te está esperando en unos días o en unas horas en las que la estabilidad puede dar un giro radical. Dejando atrás un fin de semana que nos ha sumergido en lo peor de una temporada que trae cambios destacados.

Tal y como nos explica el experto Roberto Brasero desde Antena 3: «Las altas presiones empiezan a instalarse en España y despejan los cielos, como podemos comprobar hoy viernes a las 12:00 del mediodía, cuando no veíamos nubes desde el Meteosat, salvo algunas en Canarias y en la franja litoral del Cantábrico: estas también desaparecerán mañana. Esta tarde es probable que vuelvan a crecer nubes de evolución en zonas de montaña de la península y Baleares, donde podría darse algún chubasco. Mañana sábado también tendremos esas nubes matinales del extremo norte peninsular, con probables brumas y nieblas matinales que irán desapareciendo; nuboso también al principio en Canarias, aunque se deberían ir abriendo claros, y por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas, que podrían dejar algún chubasco débil y ocasional en montañas de los extremos norte y este peninsulares, así como en el norte de Baleares. Soleado en la mitad sur».

Siguiendo con la misma explicación: «El domingo seguirá el sol en el este y sur de España, pero en el resto iremos viendo más nubes, y de nuevo algunas tormentas. Se darán chubascos y tormentas a partir de horas centrales en el tercio noroeste, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo en puntos de Galicia y Asturias, donde de nuevo puede caer granizo, sin descartarlos en otras regiones del Cantábrico, más bien al final del día. También es probable algún chubasco que ya sería más débil en el resto de las montañas de la mitad norte, Sistema Central y sierras del sureste peninsular. Eso no impedirá que sea un domingo caluroso, ya que ese día seguirán subiendo las temperaturas, salvo en el extremo occidental de la península».

La semana empezará de una forma que no esperaríamos: «Y es que esas nubes y tormentas del domingo son el avance de un nuevo cambio de tiempo para la semana que viene. Es muy probable que las temperaturas vuelvan a bajar el lunes en toda España, y el martes seguirían bajando en el centro y norte peninsular. Sin embargo, por el sur podrían empezar a recuperarse un poco. Sobre la ubicación de las tormentas de cara al lunes y martes no hay un pronóstico muy claro, pero es posible que vuelvan al norte peninsular y no descartamos que algunas lleguen a zonas del este durante la semana que viene. De nuevo, un pronóstico cambiante al que nos tiene acostumbrada esta primavera variable que estamos teniendo. Ahora lo que toca es un paréntesis de temperaturas más altas durante este fin de semana y, para la que viene, salvo en el sur, tendremos otra vez menos calor y de nuevo algunas tormentas, en principio no tan fuertes ni insistentes como las que hemos tenido en esta primera quincena».