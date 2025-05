Tim Lubat inscribe su nombre en el palmarés de la Setmana de la Vela

El regatista del Real Club Náutico de Palma Tim Lubat se ha proclamado campeón absoluto de la 16ª Setmana de la Vela – Trofeu Duran, organizada por el Club Nàutic Cala Gamba, tras imponerse en la general de la clase ILCA 6. Su triunfo le ha valido también el título de campeón de la Copa Federación de esta categoría, integrada en el programa de la competición. Lubat, vigente campeón de Europa, ha firmado una actuación muy regular, con tres victorias parciales, un segundo, un tercero y un quinto puesto, que le han situado por delante de su compañero de club Nikko Palou y de Carlos Zendrera, del Club Marítimo San Antonio de la Playa.

El Real Club Náutico de Palma ha obtenido también la victoria en la clasificación por clubes, seguido del Club Nàutic S’Arenal y del Club Marítimo de Mahón.

En ILCA 6 femenino, Aina Garau (CN S’Arenal) ha sido la vencedora, acompañada en el podio por Inés María Abreu (CM Mahón) y María Gornés (RCNP).

Además de las clasificaciones absolutas, se han otorgado premios en varias categorías por edad. En ILCA 6, los Sub 19 masculinos han estado liderados por Tim Lubat, seguido de Daniel Smith (RCNP) e Ismael Aish (RCN Port de Pollença). En Sub 17 masculino, los tres primeros han sido Nikko Palou (RCNP), Carlos Zendrera (CMSAP) y Biel Lladó (RCNP). En la categoría Sub 19 femenina han subido al podio Paula Rosselló (RCN Port de Pollença), Maria Rosselló (RCNP) y Raquel Conde (RCNP), mientras que en Sub 17 femenina las mejores han sido Mónica Osha (RCNP), Gabriela Morell (RCNP) y Lucía Salas (CN Cala Gamba).

En ILCA 4, Patrick Tebbut (CN S’Estanyol) ha ganado en Sub 16 masculino, Sofía Leal (CN S’Arenal) en Sub 16 femenina, Manuel Pardo (CM Mahón) en Sub 18 masculino y Laura Fullana (CN Portocolom) en Sub 18 femenina.

La jornada final se ha disputado con mejores condiciones de las previstas, gracias a un embat de componente suroeste que ha oscilado entre los 8 y los 12 nudos, lo que ha permitido cerrar la competición con una excelente jornada de regatas. Los ILCA se incorporaron el pasado viernes, completando el programa previsto por la organización. La semana anterior se celebraron las pruebas de Optimist y Vela Latina