La dura confesión de Eugenia Santana, ex Miss España, sobre su enfermedad: «Empecé a hacer cosas raras»

Eugenia Santana, la que fuera Miss España en el año 1992, hace años que está desaparecida de los medios de comunicación, pero este viernes cuatro de julio lo hará para contar la violación que sufrió en el año 2024. Lo hará en el plató de De Viernes, donde se sentará para contar este duro episodio de su vida, aunque no es el único que ha tenido en su vida. Ya en el año 2023 fue protagonista de Viernes Deluxe en uno de sus últimos programas antes de desaparecer de la parrilla de Telecinco.

La ex modelo explicó que su matrimonio con José Faria, que fuera Míster Venezuela en el año 1996, se convirtió en todo un calvario. Tras diez años de relación decidieron casarse, pero la vida les llevó a separarse, momento en el que todo cambió, por desgracia, para mal. «Fue bastante desagradable, dramática, con violencia de género y orden de alejamiento. No me esperaba esta separación porque confías en esta persona, estás con ella 22 años y te das cuenta de que has estado con una persona que no has conocido porque no era el hombre que yo esperaba… o se transformó», explicó ante las cámaras.

Con una separación tormentosa y llena de violencia, las cosas se complicaron más todavía para Eugenia. Después de sufrir una depresión, los médicos le explicaron qué le estaba pasando con detalle: sufre bipolaridad. «Empecé a hacer cosas raras, metía gente en casa que no son adecuadas, regalaba todo, prestaba dinero…», confesaba en el programa de Mediaset.

Todos los problemas de su vida coincidieron al mismo tiempo, ya que mientras hacía frente a su complicado divorcio, debía ocuparse de cuidar de su madre, que sufre una enfermedad rara que afecta a los vasos sanguíneos del cerebro. Casidil, que así se llama, podría provocar accidentes cerebro vasculares, migrañas y cambios de estados de ánimo.

Tal y como contó en aquel momento, antes de acudir al plató del Deluxe estuvo ingresada en un psiquiátrico. Allí terminó después de que la Policía llegase a su casa para trasladarla a un centro especializado en personas con pensamientos suicidas. «Yo no quería quitarme la vida en ese momento (…) en ese momento no estaba tan mal. La crisis de ansiedad me vino cuando yo me vi ahí dentro», recordaba.

«Cuando yo he estado en situaciones bastante fastidiadas, le he dicho a mi familia que me ingresaran. Les he dicho que estaba muerta en vida y les dije que me encerraran», confesaba ante las cámaras.

Pese a todos los problemas, quiere dar las gracias a su familia, que están pendiente de ella y de todo lo que ocurre en su vida. «Todos nos apoyamos y siempre han estado conmigo, por eso digo que los he hecho sufrir mucho, porque me han visto sufrir mucho», comentaba.

Sin embargo, su mayor preocupación no es por ella, es por su hijo, al que tiene que cuidar porque es diabético. «Es duro saber que vas a terminar como has visto a tu mamá -la enfermedad que sufre es hereditaria-, que la has visto irse poco a poco. Tengo miedo, sobre todo por mi hijo. Tengo que estar bien por mi hijo, porque es completamente dependiente de mí», decía resignada.