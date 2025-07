El segundo día del Mad Cool 2025 promete una jornada de altura con Nine Inch Nails, Noah Kahan, Alanis Morissette y Benson Boone

Tras una jornada inaugural cargada de energía, el Mad Cool Festival 2025 se prepara para un segundo día que busca consolidar aún más su reputación como uno de los festivales musicales más relevantes de Europa. Con el recinto Iberdrola Music de Villaverde abriendo sus puertas a las 17:00 h, los asistentes vivirán una intensa jornada de música en vivo que se prolongará hasta las 2:00 h de la madrugada.

Horarios oficiales del viernes 11 de julio

Los seis escenarios del festival ofrecerán una programación continua desde las 18:00 h. A continuación, los horarios confirmados para cada uno:

Escenario Region of Madrid (Stage 1):

19:05 h – Benson Boone

21:35 h – Jet

00:25 h – Nine Inch Nails

Escenario Orange (Stage 2):

18:05 h – Natalia Lacunza

20:20 h – Alanis Morissette

23:00 h – Noah Kahan

Escenario Ouigo (Stage 3):

18:00 h – Hermanos Gutiérrez

19:10 h – Future Islands

20:25 h – Alcalá Norte

21:55 h – Artemas

23:25 h – Kaiser Chiefs

01:00 h – Foster the People

Escenario The Loop Iberdrola (Stage 4):

19:00 h – Pole Position

19:55 h – Krystal Klear

21:10 h – TSHA

22:46 h – Miss Monique

00:20 h – Mathame

Escenario Mahou Cinco Estrellas (Stage 5):

18:40 h – Jol

20:05 h – Last Train

21:35 h – Mychelle

23:10 h – Dead Poet Society

Escenario Mahou Reserva:

18:00 h – Will Kolak

19:20 h – Bad Nerves

20:50 h – Almost Monday

22:20 h – Mark Ambor

23:55 h – Battlesnake

Un cartel que combina potencia escénica y diversidad sonora

Más allá de los nombres principales, el viernes en Mad Cool ofrece una radiografía sonora diversa: desde el indie pop de Artemas hasta la fuerza de Dead Poet Society, pasando por el revival alternativo de bandas como Kaiser Chiefs o el folk contemporáneo de Noah Kahan.

Para los amantes de la música electrónica, el espacio Brunch! Electronik x MAD COOL se convierte en uno de los puntos de encuentro imprescindibles de la noche. En este espacio, ya se ha confirmado la presencia de Peggy Gou, Jungle (DJ Set), Mau P y Macarena Hoffmann, quienes transformarán el recinto en una pista de baile a gran escala.

Expectación por Nine Inch Nails, Noah Kahan, Alanis Morissette y Benson Boone

Entre las actuaciones más esperadas del viernes destacan nombres que atraviesan generaciones y estilos. Nine Inch Nails, pioneros del rock industrial, regresan a Madrid con un directo contundente y una puesta en escena que promete ser de las más impactantes del día. Noah Kahan, en pleno auge internacional, aportará su folk-pop introspectivo en un formato más íntimo y emocional. Por su parte, Alanis Morissette, referente absoluto del rock alternativo de los noventa, traerá a escena su repertorio icónico con himnos como You Oughta Know o Ironic. A ellos se suma Benson Boone, una de las revelaciones más recientes del pop internacional, cuya actuación promete conquistar a una nueva generación de fans.

Más allá del cartel: servicios y recomendaciones

El recinto Iberdrola Music, ubicado en el sur de Madrid, dispone de una amplia oferta de restauración, zonas de descanso, puntos de agua y transporte especial para facilitar la entrada y salida del público. Desde la organización se recomienda acudir con tiempo y consultar la app oficial del festival para cambios de última hora, mapas y servicios disponibles.