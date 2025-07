El aparato que todos tenemos en casa y esconde oro de 22 quilates: vale una fortuna

Oro de 22 quilates podemos tener en casa sin saberlo, en algunos dispositivos que no usamos y que pueden ayudarnos a reciclar. Por lo que, quizás ha llegado el momento de invertir en un elemento que puede darnos más de una alegría. Un buen aliado para saber si podemos o no reciclar unos electrodomésticos que podrán ser los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales. En estos tiempos en los que cada euro cuenta, podemos descubrir este tesoro casero con un elemento que nos ayudará a extraerlo.

Vale una fortuna y quizás no lo sabías

Esconde oro de 22 quilates este aparato que tienes en casa

Tal y como nos explican los expertos de ETH Zurich: «Transformar materiales básicos en oro fue uno de los objetivos esquivos de los alquimistas de la éxa. Ahora el profesor Raffaele Mezzenga del Departamento de Ciencias y Tecnología de la Salud de la ETH Zurich ha logrado algo en ese sentido. Por supuesto, no ha transformado otro elemento químico en oro, como los alquimistas intentaron hacer. Pero ha logrado recuperar oro de los residuos electrónicos utilizando un subproducto del proceso de elaboración del queso».

Siguiendo con la misma explicación: «Los residuos electrónicos contienen una variedad de metales valiosos, incluyendo cobre, cobalto e incluso cantidades significativas de oro. Recuperar este oro de teléfonos inteligentes y computadoras en desuso es una propuesta atractiva en vista de la creciente demanda del metal precioso. Sin embargo, los métodos de recuperación ideados hasta la fecha requieren mucha energía y a menudo requieren el uso de productos químicos altamente tóxicos. Ahora, un grupo dirigido por el profesor de ETH Mezzenga ha ideado un método muy eficiente, rentable y, sobre todo, mucho más sostenible: con una esponja hecha de una matriz de proteínas, los investigadores han extraído con éxito oro de los residuos electrónicos».

Esta herramienta podría cambiarlo todo: «Para fabricar la esponja, Mohammad Peydayesh, un científico senior del Grupo de Mezzenga, y sus colegas desnaturalizaron las proteínas de suero en condiciones ácidas y altas temperaturas, de modo que se agregaron en nanofibrillas de proteínas en un gel. Luego, los científicos secaron el gel, creando una esponja con estas fibrillas de proteínas. Para recuperar el oro en el experimento de laboratorio, el equipo rescató las placas base electrónicas de 20 placas base de ordenadores viejos y extrajo las piezas metálicas. Disolvieron estas partes en un baño ácido para ionizar los metales. Cuando colocaron la esponja de fibra de proteína en la solución de iones metálicos, los iones de oro se adhirieron a las fibras de proteína. Otros iones metálicos también pueden adherirse a las fibras, pero los iones de oro lo hacen de manera mucho más eficiente».