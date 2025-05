Susy Gómez se reactiva junto a Óscar Florit

La galería Florit/Florit de Palma se convirtió el pasado viernes en el centro de la vida social y cultural de Mallorca con motivo de la inauguración, en plena tarde, cuando el fin de semana ya campaba a sus anchas, de la exposición Reactivación. Reactivación, un proyecto en el que obras de Susy Gómez flotan sobre una pieza de artista Xenia Lesniewski, que inauguró durante el Art Palma Brunch, Bread, Salt & Roses en este mismo espacio. Exposición que les contamos en su momento, que hacía presagiar a los que conocemos bien la obra de Susy, algún tipo de acto conjunto entre las dos artistas, pues hay algún punto onírico de conexión entre ambas y Óscar Florit, el galerista que las ha unido y propiciado este intercambio.

Así que el pensamiento que vino a mi mente cuando vi a las dos artistas juntas se ha hecho realidad con un nombre que parece perfecto para la artista y para el momento que vive. Una reactivación de una vida parada en el tiempo, que poco a poco ha ido creando una nueva vida, aunque sea solo eso, reactivando lo que Susy ha ido construyendo durante toda su vida.

Las obras de Susy Gómez, pertenecientes a años diferentes, han ido ocupando el lugar dejado por otras de Lesniewski y conectan con esa gran cama que parece respirar atravesada por una pared construida por Xenia y que Susy interpreta como el nuevo comenzar de cada día. «Esta mirada de Xenia está también en mi trabajo. Me siento muy cómoda con este intercambio». Así lo manifestó Susy durante el Art Palma Brunch y así lo sentimos muchos junto a ellas, ya que de alguna manera y sin hacer comparaciones, la cama respirando, la cama viva o la cama muerta forman parte del universo de ambas mujeres, comprometidas con las de su sexo y luchadoras por la igualdad, sin dejar de lado ningún atributo femenino que hace de ambas, y de muchas otras, una fuerza, la femenina, que en arte lo está diciendo todo en los últimos años.

Seguramente debido al despiste de la sociedad, que no acaba de aclararse con lo más básico del arte contemporáneo, donde lo crean o no, el machismo sigue campando a sus anchas. Seguramente la crítica más dura que haya sufrido Susy es que es excesivamente guapa, algo que no ha parado la carrera ni la vida de esta mujer madura con alma de niña que se adentra en una de las décadas más importantes libre de cargas, o casi libre, pues nadie está del todo exento de ellas. Susy está en un periodo libre, de ahí que su fuerza se haya volcado en la creación, la fuerza femenina, tierna, no excluyente, llena a rebosar de experiencias antiguas pegadas a la piel que se ha arrastrado por la vida absorbiendo todo lo que ésta le ha dado, regalado o robado. La vida roba.

«La fuerza femenina es una fuerza de creación, es una fuerza de ternura, no es una fuerza violenta. Es una fuerza que, cuando va adelante, incluye, es como un manto que cuando camina va arrastrando con él y se van pegando todos los vestigios de la propia vida, no es una fuerza que excluya, sino que dialoga con la materia de la vida», comenta Gómez sobre Reactivación.

La artista ha comenzado otra vida en un nuevo estudio, después de despedirse del taller de Campos con una performance que título Last Chance. Con Reactivación repasa «el paisaje emocional» de su vida. Un repaso a toda una vida revisada y mostrada desde la verdad de la artista que ha jugado con ella poniéndola siempre en primer término de su trabajo artístico, que no se entiende si no es a través de su vida personal, pues van de la mano sin engaños. Esa transparencia ha generado críticas severas, como si de alguna manera nadie utilizara sus circunstancias para superar, para sobrevivir y para después volver a vivir. En esa época reactiva se encuentra una de las mejores artistas contemporáneas del mundo.

A la inauguración no faltó nadie. ¡Menudo poder de convocatoria!