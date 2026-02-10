Boicot de Pedro Sánchez los Tesla de Musk: puro sectarismo eléctrico

En pleno combate dialéctico entre Pedro Sánchez y el dueño de X, antes Twitter, Elon Musk, máximo responsable también de Tesla, el Gobierno ha decidido rebajar las ayudas a quienes decidan comprar un eléctrico de esta compañía, una decisión revestida de prolijos argumentos técnicos que, sin embargo, huele a castigo. Y es que cualquiera diría que los requisitos exigidos por el Ejecutivo, vinculados al precio de los vehículos, el origen de las baterías o el ensamblaje de los coches, están hechos expresamente para hacerle la puñeta a Musk. O mejor dicho: hacerle la puñeta a quienes pretendan comprarse un Tesla, que serán quienes paguen las consecuencias de la guerra entre el jefe del Ejecutivo y el magnate que no se corta a la hora de criticar su gestión.

Porque, a simple vista, lo que parece es que Pedro Sánchez ha decidido practicar una suerte de sectarismo eléctrico con Elon Musk con el fin expreso de persuadir a los potenciales compradores de Tesla de que abandonen la idea. ¿Y cómo? Pues muy sencillo: penalizando a sus modelos por la vía de imponer una serie de requisitos que sus coches no cumplen. Así, bajo una excusa técnica, se le mete una patada a Musk en el trasero de sus potenciales clientes, lo que no dejar de ser una forma muy poco sutil de cercenar las reglas más elementales de la competencia favoreciendo de paso a sus rivales, se supone que especialmente a los chinos. Sánchez ha calificado a Musk de adalid de la «tecnocasta», el nuevo mantra con el que la izquierda pretende estigmatizar a los propietarios de las redes sociales. Es una cortina de humo al más puro estilo sanchista que trata de esconder el derrumbe de un partido que ha perdido el norte y los votos, por ese orden. Musk estará temblando de miedo y Sánchez, como buen sectario, disfrutando del veto que le ha impuesto, mientras quienes iban a comprarse un Tesla pagarán los platos rotos.