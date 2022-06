Andalucía decide casi todo

Ha terminado una campaña electoral regional atípica en el predio exclusivo del socialismo corrupto que aplicó sus recetas durante casi cuatro décadas. Mañana domingo, los andaluces tienen la posibilidad de marcar el rumbo de un bello y habitado territorio para los próximos cuatro años. Los resultados tendrán que tener y tienen una lectura “nacional” incontestable.

Lo primero y fundamental es si el PP de Moreno Bonilla ha roto definitivamente con el maleficio que pesaba sobre el centro derecha desde el inicio mismo de la Transición en ese territorio. En efecto. Si el centroderecha puede gobernar Andalucía más allá de los sambenitos eternos esparcidos por una izquierda sin rumbo ni valores que todavía no se ha enterado que hace más de treinta años cayó el Muro de Berlín. Han pasado casi cuatro años de la llegada al poder del centro derecha y del centro en el territorio más poblado de España. La sanidad pública no ha desaparecido, sino mejorado. La educación pública no ha cerrado, sino que se han abierto más escuelas; los derechos sociales se han extendido y, por una vez, los emprendedores ven el sur de España como una oportunidad de riqueza, crecimiento y progreso respetando las libertades.

En segundo lugar, está la ocasión de si el miedo a la derecha extrema funciona o no. Cierto es que las chicas y chicos de Abascal no han estado demasiados finos durante la campaña. Cierto es que VOX ha contado con el Gobierno radical de ultra izquierda como su principal agente electoral.

En cualquier supuesto, Andalucía dará mañana 19 de junio la oportunidad de conocer el nivel de hartazgo de Sánchez y sus cuates. Y, al mismo tiempo, resultará un termómetro in situ para otear las posibilidades de futuro inmediato de Nuñez Feijóo subido a la chepa de Moreno Bonilla. Muchas cosas en una sola consulta parcial ante las urnas. Y, en ese mismo registro nacional, comprobar si el mirlo blanco de la izquierda travestida, esto es, Yolanda Díaz, tiene algún recorrido por delante o se trata de un mero espejismo.

Habla, Andalucía, habla.