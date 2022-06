Vox espera que Moreno Bonilla sea un «vicepresidente leal» que esté alineado con Olona

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho durante una rueda de prensa que Juan Manuel Moreno será el vicepresidente de Macarena Olona y que esperan de él que sea leal. «Esperamos que sea un vicepresidente con el que podamos trabajar, que esté alineado con las políticas que acuerde con la presidenta Macarena Olona y que trabajemos coordinadamente para ofrecer un mejor futuro a Andalucía», ha dicho el portavoz de Vox.

En este sentido, el vicepresidente primero de Vox, Jorge Buxadé también dijo que Vox iba a ganar en Andalucía y que necesitarán el apoyo del PP para gobernar. «Sería muy grosero por mi parte decir que vamos a tener mayoría absoluta», añadía Buxadé. Asimismo, el vicepresidente de Vox afirmó durante una rueda de prensa que el partido de Abascal va decidir las políticas que se van a desarrollar en Andalucía los próximos 4 años. «En el hipotético caso de que no ganemos vamos a estar en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El PP tendrá que decidir, no vamos a dar ningún voto gratis. Ni siquiera en la abstención. Si no tenemos mayoría absoluta estoy seguro de que Macarena Olona formará el mejor Gobierno para desarrollar las políticas de Vox en Andalucía».

Las última encuesta publicada por OKDIARIO da a Vox un resultado extraordinario con 26 diputados, más del doble que los 12 que tiene ahora en el parlamento de Andalucía. Por su parte el PP sumaría más diputados que toda la izquierda (41), lo que diluye la influencia y el margen de Vox (26) para exigir la entrada en el Gobierno. Juntos lograrían una holgadísima mayoría absoluta de 68 diputados con la izquierda rendida al poder del centroderecha.

Moreno necesitaría, eso sí, según la encuesta de las elecciones en Andalucía, la abstención de los de Santiago Abascal para reeditar la presidencia de la Junta y el líder de Vox ya ha advertido de que si el PP precisa de sus votos «no los va a obtener gratuitamente», incluyendo aquí también la abstención.