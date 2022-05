La izquierda andaluza sigue en guerra abierta. La coalición Por Andalucía, que entre otros integran IU, Podemos y Más País Andalucía, ha interpuesto este viernes una reclamación ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) por el plan de cobertura de la radiotelevisión pública andaluza (RTVA) de cara a los comicios del 19J. ¿El motivo? No quieren ver ni en pintura en los debates electorales a la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

Por Andalucía señala que esta segunda coalición no reúne los requisitos para participar en dichos debates al ser una «formación extraparlamentaria y sin representatividad acreditada», poniendo en duda su «relevancia social». La inclusión de Teresa Rodríguez en la cobertura electoral de RTVA, denuncian, supone una «violación indiscutible de los principios de igualdad, neutralidad y proporcionalidad» y acusan a la radiotelevisión pública de incumplir «el mandato legal de neutralidad informativa».

Cabe recordar que la líder de Adelante Andalucía, ex de Podemos, ha pasado la segunda mitad de la legislatura como diputada no adscrita en el Parlamento andaluz tras su expulsión del grupo que conformaron IU y Podemos tras los comicios del 2 de diciembre de 2018.

Por su parte, Teresa Rodríguez ha defendido este viernes que «la presencia de Adelante Andalucía en los debates no sólo es legítimo, sino lo más inteligente para sumar y contrastar con argumentos». La candidata ha acusado a Por Andalucía de «cobardía» y «falta de transparencia»: «No tienen motivos para tenerme miedo porque yo no voy contra las izquierdas en los debates, voy contra las derechas. Y no le vemos ningún sentido a regalar más cuota de pantalla a las derechas», ha recalcado.

No le vemos ningún sentido a regalar más cuota de pantalla a las derechas. La presencia de @AdelanteAND en los debates no solo es legítimo (como señalan los medios públicos), sino lo más inteligente para sumar y contrastar con argumentos. pic.twitter.com/Mvm4VWRiq5 — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) May 27, 2022

Reclamación electoral

En su escrito, consultado por Europa Press, Por Andalucía justifica la presentación del mismo por entender que el plan de la RTVA no está «ajustado a los principios de igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa a que viene obligada la RTVA por el artículo 66.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) y la Instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central».

Dicha instrucción, según abunda el escrito de Por Andalucía, «ha establecido tres categorías de formaciones políticas a la hora de determinar su cobertura informativa en los medios públicos durante el periodo electoral», y distingue así entre «formaciones políticas representativas -aquellas que en las anteriores elecciones equivalentes obtuvieron representación parlamentaria-; grupos políticos significativos -como aquellas que no obtuvieron representación en los anteriores comicios equivalentes pero que en posteriores procesos electorales, en el ámbito territorial afectado por la cobertura informativa, obtuvieron un resultado igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos-, y formaciones nuevas o minoritarias que no están comprendidas en las dos categorías anteriores».

En la reclamación, registrada antes del plazo límite dado para ello, que vencía a las 12:00 horas de este viernes, desde la coalición de IU y Podemos se sostiene que Adelante Andalucía «no reúne ninguno de los criterios legalmente previstos para participar» en los debates planteados por la RTVA con los candidatos a la Presidencia de la Junta de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía-, siendo una «formación extraparlamentaria y sin representatividad acreditada».

Desde la coalición de IU y Podemos entienden que «la propuesta de cobertura» efectuada por la RTVA concede a Adelante un «tratamiento de formación política representativa», y su incorporación «a un nivel de relevancia merecedora de participar en los hitos informativos de más alto impacto en el periodo electoral -debates autonómicos y entrevista individualizada- supone un quebrantamiento de las reglas».

Entrevistas y debates

En esa línea, Por Andalucía se opone a que la candidata de Adelante participe en las «entrevistas en cadena» que también propone el plan de la RTVA con los candidatos a la Junta, insistiendo en la idea de que «dicha coalición no reúne los requisitos objetivos establecidos para ser considerada grupo político significativo».

Por Andalucía sustenta esta idea en que la coalición de Teresa Rodríguez «está conformada por dos partidos políticos: Adelante Andalucía y Anticapitalistas, que nunca se han presentado a elección alguna al ser de nueva constitución», y en que «los otros dos partidos políticos» que conforman Adelante -Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza-, «participaron en la coalición Adelante Andalucía del 2018» -junto con Podemos e IU- y, «como ya tiene acreditada esa Junta electoral, no obtuvieron escaño alguno».

En respuesta a argumentos de la RTVA y en referencia a Teresa Rodríguez, Por Andalucía replica en su escrito que «ostentar la condición de diputada, haber compartido lista electoral con otros diputados, y tener algo tan difuso y ambivalente como relevancia social pueden ser criterios para asistir como invitada a un programa televisivo de actualidad en periodo no electoral, pero de ninguna forma para derogar la normativa electoral reguladora de la presencia de fuerzas políticas en debates electorales televisivos», además de que «sienta (…) un peligroso precedente», el de que «toda formación nueva que incluya en sus candidaturas exdiputadas de la legislatura anterior debe participar en los debates».

Además, el escrito de Por Andalucía alude a los ocho debates en desconexiones provinciales que propone el plan de la RTVA, «a los que se invitarán a candidatos de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía, obtenida en las últimas elecciones autonómicas en la provincia correspondiente», y al respecto sostienen que «el nivel de imprecisión causa inseguridad».

Frente a ello, Por Andalucía pide que el plan de cobertura de la RTVA recoja «que los debates provinciales no sólo incluirán a las fuerzas con representación en el Parlamento de Andalucía por la provincia, sino a aquellas otras que, siendo provincialmente extraparlamentarias, tendrían la consideración de grupo político significativo por haber obtenido en la provincia en cuestión, al menos un 5% de los sufragios válidos emitidos en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019», dando así cabida en los mismos a Por Andalucía, por integrar a IU, que concurrió coaligada con Podemos -«ausente en estos comicios»-, a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 y obtuvo más de un 5% de votos en cada una de las ocho provincias andaluzas.

«Violación» de principios

Así las cosas, Por Andalucía entiende que «la inclusión de la candidata» de Adelante, Teresa Rodríguez, «en los dos debates electorales para toda Andalucía» que propone la RTVA «es una violación indiscutible de los principios de igualdad, neutralidad y proporcionalidad», por lo que solicita que en dichos debates sólo se dé «participación a los partidos políticos con representación parlamentaria, y a los grupos políticos significativos».

También se solicita que se supriman en el plan de la RTVA las entrevistas programadas con Teresa Rodríguez, entendiendo que su inclusión es «claramente contrario al principio de neutralidad e igualdad de trato, por cuanto se trata de la candidata de una formación que no alcanza siquiera a la consideración de grupo político significativo».

En su escrito, Por Andalucía parte de la premisa de que «la RTVA está obligada a realizar su plan de cobertura teniendo como cabecera en su actuación el BOE -Boletín Oficial del Estado- y los Acuerdos de la JEC -Junta Electoral Central-» y, «de no hacerlo así, la RTVA incumple el mandato legal de neutralidad informativa, produciendo una injerencia en el proceso electoral absolutamente inadmisible».

Radio Televisión Española (RTVE) también propone en su plan de cobertura remitido a la JEA un debate a seis como los dos planteados por la RTVA, si bien el recurso de Por Andalucía registrado este viernes se ciñe a la propuesta de la radiotelevisión andaluza, que es contra el que este viernes, a las 12:00 horas, finalizaba el plazo para presentar reclamaciones.

Andaluces Levantaos

Por otro lado, la coalición Andaluces Levantaos ha registrado un escrito también ante la Junta Electoral solicitando su inclusión en los debates electorales que organizan los medios públicos en la comunidad.

Así lo ha anunciado esta coalición en una nota en la que su candidato a la Junta, Modesto González, ha justificado esta solicitud «acogiéndonos a un principio de justicia, accesibilidad a los andaluces y pluralidad democrática».

«Los electores deben conocer las propuestas de todas las formaciones», y «nuestra coalición acoge a más de 120 concejales distribuidos por toda Andalucía que son representantes públicos de la voz del pueblo», ha subrayado.