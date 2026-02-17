14 razones por las que el burka es intolerable

Vox y PP quieren prohibir el burka. No me sorprende, lo increíble es que existan personas moderadamente formadas que no se unan a la propuesta de luchar contra una de las violencias (no es solo sexismo, no es solo machismo) más ostentosas y nauseabundas sobre la faz de la tierra y a plena luz del día. Una de tantas incoherencias de la izquierda, traicionar a las mujeres que son sometidas cada día, ¿o es oportunismo? ¿Cinismo? El tonto y el malvado se dan la mano.

El 4 de marzo sale a la venta Feminismo irreverente (Esfera de los Libros) un ensayo en el que defiendo la libertad y explico las razones por las que el hiyab en todas sus desafortunadas manifestaciones es intolerable. No desde la consigna (hablamos de feminismo liberal), sino desde la dignidad. El burka no es un asunto de derechas o de izquierdas. Es un asunto de dignidad humana.

Hoy Yolanda Díaz ha recordado que la libertad de culto figura en nuestra Carta Magna y que prohibir el burka en espacios públicos sería atentar contra ella. Tiene razón en lo primero: la fe es un derecho individual frente al Estado. Lo que no cuela es la conclusión automática. La democracia no es solo un catálogo de derechos; es un escenario de reciprocidad donde nos reconocemos como iguales. Si la mitad de la población comparece cubierta hasta desaparecer por deseo expreso de la otra (quién escribió el Corán, ¿una gogó?), no estamos ante una expresión religiosa, sino ante una asimetría tan dolorosa que rasguña el principio mismo de igualdad. Defender la libertad no puede implicar mirar hacia otro lado cuando esa libertad se traduce en borrado femenino.

Lo repito, aunque Yolanda (imagino) que lo sabe: la integración no puede significar retroceso. Una democracia moderna y sana no es un hotel temático donde todas las prácticas tienen el mismo rango moral. La hospitalidad no exige renunciar a principios básicos de convivencia e igualdad.