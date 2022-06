Monta tu propio huerto urbano en casa con este ofertón de Amazon

No necesitas ir a la frutería para tener frutas, verduras u hortalizas. Tampoco necesitas tener una finca para poder montar un huerto en el que plantar lo que quieras. Porque no hay nada mejor que el sabor de aquello que has cultivado con tus propias manos, te traemos una genial oferta en un huerto urbano que puedes meter en tu propia casa.

Parece una locura, pero en realidad es un ofertón que tiene en marcha Amazon por tiempo limitado. Durante muy poco tiempo, puedes comprar el Huerto Urbano Outsunny por un precio de 65,99 €. La rebaja es del 23%, y te brinda la facilidad de plantar tomates, lechugas o lo que se te ocurra en casa, ¡ideal para el verano que se avecina!

Comprar en Amazon por ( 85,99 € ) 65,99 €

Huerto Urbano Outsunny

No solo es algo práctico, también es una monada. Este huerto urbano de madera cuenta con una elevación de 80 centímetros gracias a sus cuatro patas, aunque también se puede colocar a ras de suelo desacoplándolas si se desea. Sus características clave son, sin duda, sus medidas y su capacidad de carga. Mide 108,5 x 60 centímetros de largo y ancho y es capaz de soportar hasta 50 kg en su interior.

Diseñado y planteado tanto para interiores como para exteriores, está hecho en madera de abeto para poder aguantar incluso las inclemencias del tiempo, y su interior es totalmente abierto para facilitar la plantación de cualquier cosa. Si deseas patatas, cebollas, tomates, pimientos, lechugas, brócoli… Cualquier cosa es posible, y además garantiza su buen estado, ya que cuenta con tres orificios de drenaje en su parte inferior para facilitar la transpiración y evitar la acumulación de agua en exceso.

El interior del huerto está forrado con una tela geotextil transpirable que ayuda al drenaje a la vez que impide que la tierra, las piedras o las propias raíces de las plantas tapen los agujeros para drenar. Piensa no solo en el bien de tus cultivos, también en el tuyo, ya que su altura es la idónea para cuidar las plantas en una postura óptima, libre de tensiones y posibles dolores en espalda, cuello o rodillas.

El Huerto Urbano Outsunny es una compra más que recomendable si alguna vez te ha picado el gusanillo de comer los alimentos que cultivas. Tiene un estilo ideal para cualquier vivienda, sus dimensiones son las adecuadas y su precio, ahora más que nunca, es totalmente irresistible. ¡Aprovecha que está rebajado casi un 25%!

Comprar en Amazon por ( 85,99 € ) 65,99 €

Política comercial okshopping