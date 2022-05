Luce un alisado de peluquería con esta plancha del pelo que ahora tiene ¡un 42% de descuento!

Tener productos profesionales para el cabello es muy importante para mantenerlo cuidado. Las planchas de pelo, en algunas ocasiones, pueden resultar perjudiciales por alcanzar altas temperaturas y no tratar el pelo adecuadamente. Es importante saber qué plancha de pelo comprar para que el cabello no se estropeé y no sufra daños irreparables.

La plancha de pelo Rowenta Express Liss Elite ofrece un alisado adecuado y brillante porque esta recubierta con keratina y turmalina. La keratina es la que hace que el pelo esté protegido y se pueda obtener brillo al alisarlo, y la turmalina evita el encrespamiento, por lo que hablamos de una plancha de pelo muy completa que te ofrecerá resultados dignos de peluquería.

Lo mejor de todo es que ahora la puedes comprar con un descuento en Amazon que difícilmente se volverá a repetir. Gracias a su 42% dejarás de pagar los 45,99 euros que cuesta habitualmente para solo tener que pagar poco más de 25 euros. Es una oportunidad única que tiene fecha límite, ¡que no se te pase el tiempo!

Plancha de pelo Rowenta Express Liss Elite

Para que termines de decantarte por esta plancha de pelo, vamos a contarte todos sus beneficios. Como ya has podido ver, es una plancha que protege el cabello y no lo daña, pero esta no es su única ventaja.

Cuenta con un regulador de temperatura que hace que puedas ajustarla dependiendo de las necesidades de tu cabello. Además, ofrece un rango muy amplio, que va desde los 130º hasta los 230. Esto no es ningún problema teniendo en cuenta que con su sistema de seguridad la plancha de pelo de Rowenta se apaga automáticamente. También incluye un bloqueo de placas que hace que sea muy sencillo guardar la plancha.

En tan solo treinta segundos la plancha de pelo Express Liss Elite es capaz de estar caliente para que rápidamente puedas empezar a alisar tu cabello. Además, al ser un 2 en 1 tiene un avanzado sistema de evaporación que hace que la puedas utilizar tanto en seco como en mojado. ¡Con el pelo húmedo también podrás usarla!

Precio de la plancha profesional de Rowenta

Aunque ya conozcas muchas de las ventajas de la plancha de pelo Rowenta Express Liss Elite, todavía te queda lo mejor por saber.

En Amazon la puedes comprar ahora con un descuento que difícilmente se va a repetir. Tiene un 42% de descuento gracias al cual dejarás de pagar los 45,99 euros y solo tendrás que pagar 25,99 euros. Es decir, por poco más de 25 euros te estarás llevando a casa una plancha de pelo capaz de ofrecerte resultados dignos de peluquería. Sin duda, tiene la mejor relación calidad-precio del mercado.

