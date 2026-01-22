Acaba con el caos de la ropa en casa con este armario de IKEA en oferta: práctico, fácil de montar y resistente

¿Te falta espacio en casa y siempre tienes ropa por medio? Toca redistribuir, y la mejor forma de empezar es con un buen armario como el Armario Kleppstad. Con su acabado en color blanco y sus dimensiones de 79 x 55 x 176 centímetros, es el mueble perfecto para guardar mucha ropa en poco espacio, y además ahora lo tienes rebajado de 99 € a solo 79 €.

Un armario pensado para lugares con poco espacio en los que hace falta organización, que además encaja en cualquier estilo gracias a su diseño sencillo, pero funcional. Te va a enamorar.

Por qué te lo recomendamos

Tiene muy buena capacidad: 20 camisas colgadas/20 pares de pantalones y 40 camisetas dobladas por balda.

Ese diseño tan sencillo en color blanco encaja con cualquier habitación.

Le puede sañadir baldas para personalizarlo como quieras.

Se puede combinar con otros armarios de la misma serie para ampliarlo.

Comprar en IKEA por ( 99,99 € ) 79,99 €

Armario Kleppstad

Su diseño sencillo pero práctico, su precio… Sí, son características por las que destaca el Armario Kleppstad, pero la verdadera clave de su atractivo está en su funcionalidad. Tiene 79 cm de ancho, 55 de fondo y 176 de alto, dando espacio de sobra para guardar muchas cosas sin ocupar demasiado en tu habitación. Trae una barra para colgar hastas 20 camisas o pantalones y cada balda da para hasta 40 camisetas dobladas sin problemas. Como todo está hecho de tablero de partículas, es muy resistente y práctico para el día a día. Además, su acabado blanco hace que encaje en cualquier parte y, como lo puedes combinar con más armarios de la misma serie, puede ser tan grande como quieras. ¡Y es muy fácil de cuidar! Solo tienes que darle con un paño húmedo para que siempre esté como nuevo.

Es un armario ideal para casas pequeñas en las que hay que aprovechar hasta el último milímetro, y también para quienes no tienen mucha destreza, ya que su montaje es la mar de sencillo.

¿Qué valoraciones tiene?

Las valoraciones que tiene este armario en IKEA son muy positivas, principalmente por su calidad de materiales y fácil montaje. Además de por las opciones de personalización que da si compras baldas. Aquí puedes ver algunas reseñas de usuarios:

«Es de buena calidad y fácil de montar.»

«Súper fácil de armar, ideal para una persona y además se puede ampliar. La calidad es 10/10.»

«Es un armario que está muy bien para lugares pequeños. Y es bueno para el precio que tiene.»

Comprar en IKEA por ( 99,99 € ) 79,99 €

Haz tu compra ya y te llevarás este armario, que está entre los más vendidos, al mejor precio. Además, IKEA lo envía a domicilio, aunque también da opción de recogerlo en tienda o en puntos de recogida cercanos. ¡Tú eliges!

