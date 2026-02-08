Usera despliega su gran fiesta: ruta completa por el Año del Caballo

Febrero en Madrid tiene color rojo y dorado. La celebración del Año Nuevo Chino ha dejado de ser una curiosidad exótica para convertirse en una de las fechas troncales del calendario cultural de la ciudad, con el distrito de Usera como indiscutible «zona cero». Este 2026, la llegada del Año del Caballo de Fuego —símbolo de energía Yang, ímpetu y renovación— trae consigo una agenda cargada de simbolismo que se extenderá más allá de un solo día festivo.

La programación oficial, que arranca motores con las inscripciones el próximo 10 de febrero, propone un recorrido que va de lo visual a lo sonoro, ocupando espacios emblemáticos como el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella o la propia explanada de la Junta Municipal.

El imaginario visual: de Bakea a las bodas mixtas

La identidad visual de esta fiesta del Año Nuevo en Madrid tiene nombre y apellidos: Juan Carlos Paz, más conocido como Bakea. El ilustrador, que lleva desde 2016 redefiniendo cómo vemos el horóscopo chino, protagoniza la primera gran parada de esta ruta cultural. El Centro Sociocultural Cánovas del Castillo acogerá, del 16 de febrero al 5 de marzo, la exposición Carteles del Año Nuevo Chino.

No es una muestra menor; se trata de la colección completa donde el artista ha insertado criaturas fantásticas en el paisaje urbano madrileño. Quienes se acerquen podrán ver esa retrospectiva donde un cerdo vuela sobre la Puerta de Alcalá o un dragón descansa en Callao, fusionando el costumbrismo castizo con la fantasía digital.

Casi en paralelo, el Centro Cultural Usera 1 (Avenida Rafaela Ybarra, 49) apuesta por una visión más antropológica con la muestra fotográfica «Dos culturas, un amor». Del 17 de febrero al 1 de marzo, doce fotógrafos —mitad chinos, mitad españoles— exploran el rito del matrimonio. La exposición trasciende la simple foto de boda para convertirse en un análisis comparativo de los objetos, los valores y las ceremonias que unen a dos familias, buscando los puntos en común entre ambas comunidades.

Sábado 21: El epicentro de la celebración

Si hay una fecha que concentra la esencia de esta festividad, es el sábado 21 de febrero. La actividad se traslada al Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, esa antigua iglesia desacralizada reconvertida en faro cultural, que abrirá sus puertas desde primera hora con una doble propuesta a las 11:00.

Por un lado, la naturaleza toma la palabra con la senda Las plantas de la China. A menudo paseamos por los parques de Madrid ignorando que muchas de las especies que nos dan sombra tienen su origen en el gigante asiático. Esta visita guiada busca precisamente eso: redescubrir la biodiversidad urbana a través de sus raíces orientales. Simultáneamente, en el interior, los asistentes podrán iniciarse en la papiroflexia, un arte nacido en China en el siglo I, creando figuras de caballos de papel para atraer la buena suerte.

Música: de la banda de barrio a la ópera culta

La música jugará un papel fundamental en la jornada del día 21, ofreciendo uno de los contrastes más interesantes de la programación. A las 12:00 horas, la acústica privilegiada del Maris Stella acogerá a la Banda de Música de Vallecas. Lo noticioso aquí es el repertorio: cerca de 50 músicos locales interpretarán piezas tradicionales chinas y melodías evocadoras de la Ruta de la Seda, demostrando que una banda de barrio puede sonar a Lejano Oriente con la misma solvencia que toca un pasodoble.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, la celebración del Año Nuevo sale a la calle. La Explanada de la Junta Municipal del Distrito de Usera será el escenario de un recital de Ópera China. La soprano Lingyun Jiang, junto al pianista Andrei Dradici, ofrecerá un recorrido de 60 minutos por la lírica del país, desde poemas de la dinastía Song hasta composiciones contemporáneas. Una oportunidad rara de escuchar en vivo un género declarado Patrimonio de la Humanidad.

Planes familiares y caligrafía final

La programación no olvida al público infantil. El mismo sábado 21 a las 16:30 h, el Maris Stella recupera la tradición del teatro de sombras con un taller de marionetas de Java. Los niños, a partir de 5 años, podrán fabricar los doce animales del zodíaco usando materiales reciclados, aprendiendo la leyenda que da origen al horóscopo mientras juegan con la luz y la oscuridad.

El broche final a las celebraciones lo pondrá la tinta. El sábado 28 de febrero, una semana después del día grande, el taller de caligrafía china (12:00 h) invitará a los madrileños a tomar el pincel. Es una actividad que requiere pausa y concentración, ideal para cerrar un ciclo festivo dominado por la energía del caballo.

Aviso a navegantes: La mayoría de estas actividades, especialmente las del centro Maris Stella, requieren inscripción previa. El plazo se abre el día 10 de febrero. Las plazas suelen volar en cuestión de horas, por lo que se recomienda estar atento al correo electrónico desde las 00:01 o llamar por teléfono a partir de las 10:00 de la mañana. Usera está lista; solo falta que el público responda.

