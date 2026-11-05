Suma Cruz, Bimani y Marcos Luengo diseñarán la iluminación navideña de Madrid

Madrid incorporará nuevas creaciones de diseñadores españoles a su alumbrado navideño de 2026. Las firmas Suma Cruz, Bimani y Marcos Luengo participarán en la decoración luminosa de la capital gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), que permitirá llevar el diseño de moda a diferentes calles y espacios públicos durante las fiestas.

Las nuevas propuestas se distribuirán por varios puntos de la ciudad. Suma Cruz será responsable de la iluminación de las calles de Carretas y Espoz y Mina, mientras que Bimani diseñará la decoración luminosa de la calle del Arenal. Por su parte, Marcos Luengo creará un nuevo abeto que se instalará en la plaza de San Juan de la Cruz.

Tres nuevas propuestas para iluminar las calles de Madrid

La incorporación de estas firmas ampliará la presencia de la moda española en la iluminación navideña madrileña. Cada diseñador aportará su propia propuesta a la decoración de la ciudad, con intervenciones en calles y plazas que forman parte de los espacios urbanos que acogen el alumbrado durante estas fechas.

En el caso de Suma Cruz, sus diseños se podrán contemplar en las calles de Carretas y Espoz y Mina. Bimani trasladará su propuesta a la calle del Arenal, mientras que Marcos Luengo será el encargado de diseñar el nuevo abeto de la plaza de San Juan de la Cruz.

Estas intervenciones se integrarán en el conjunto de la iluminación navideña de Madrid, que cada año transforma las principales vías y espacios públicos de la capital. La iniciativa busca incorporar nuevas perspectivas creativas a una de las citas más reconocibles de la programación navideña madrileña.

La moda española, protagonista de la Navidad madrileña

La participación de Suma Cruz, Bimani y Marcos Luengo es fruto del convenio existente entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Creadores de Moda de España. La colaboración, de carácter desinteresado, permite que diseñadores y firmas nacionales contribuyan con sus creaciones al alumbrado navideño de la ciudad.

La iniciativa comenzó en 2020 y, desde entonces, ha contado con la participación de numerosos nombres destacados de la moda española. Entre ellos figuran Devota & Lomba, Andrés Sardá, Duyos, Juan Vidal, Moisés Nieto, Helena Rohner y Roberto Verino.

También han formado parte del proyecto Marta Rota para Tot-Hom, Pedro del Hierro, Ulises Mérida, Juana Martín, Oteyza, Isabel Sanchís y Pablo Erroz, entre otros creadores. Sus propuestas han contribuido a incorporar el diseño de autor a la decoración de las calles durante las fiestas navideñas.

La colaboración entre el Consistorio y ACME mantiene así una línea de trabajo que conecta la creatividad de la industria de la moda con la celebración de la Navidad en Madrid, dando visibilidad al talento de los diseñadores españoles en espacios accesibles para vecinos y visitantes.

¿Cuándo se encenderán las luces de Navidad en Madrid?

El alumbrado navideño de Madrid se encenderá a finales de noviembre y permanecerá instalado hasta el 6 de enero. Durante ese periodo, las nuevas creaciones convivirán con el resto de la decoración luminosa que se distribuirá por la capital.

La iluminación llegará este año a más de 250 emplazamientos repartidos por los 21 distritos madrileños. De esta manera, la propuesta no se limitará al centro de la ciudad, sino que alcanzará diferentes barrios y espacios públicos.

La incorporación de los diseños de Suma Cruz, Bimani y Marcos Luengo se suma a esta programación, que volverá a convertir las calles de Madrid en uno de los principales escenarios de las celebraciones navideñas. Los nuevos diseños podrán contemplarse durante las semanas en las que permanezca encendido el alumbrado, desde finales de noviembre hasta el Día de Reyes.