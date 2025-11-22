Madrid estrena su Navidad con el encendido el sábado 22

Madrid vuelve a situarse en el centro del panorama cultural con el inicio de su gran programa de iluminación navideña: El encendido de Navidad. Desde el 22 de noviembre y hasta el 6 de enero, coincidiendo con la festividad de Reyes, la capital se transforma en un recorrido monumental de luces, proyecciones y espectáculos que buscan atraer a residentes y visitantes. Este año, el Ayuntamiento apuesta por reforzar la sostenibilidad y ampliar el número de espacios decorados, lo que convierte a la campaña 2025-2026 en una de las más ambiciosas de la última década.

Un plan de movilidad especial para un evento multitudinario

El encendido de las luces de Navidad en Madrid 2025 contará con un amplio dispositivo de seguridad y movilidad, especialmente el día 22 de noviembre, cuando se prevén restricciones en varias estaciones del centro. Según lo anunciado, los accesos de Sevilla y Banco de España permanecerán cerrados entre las 18.00 y las 21.30 horas, mientras que Sol limitará sus servicios entre las 19.00 y las 21.00. Asimismo, el acceso de Metro junto al Cuartel General del Ejército de Tierra permanecerá clausurado toda la jornada.

Estas medidas buscan evitar aglomeraciones en uno de los actos culturales más esperados del año y garantizar un flujo seguro durante una celebración que cada temporada congrega a miles de personas.

Un alumbrado que apuesta por la eficiencia

La ciudad vuelve a vestir sus calles, plazas y edificios con millones de lámparas LED, todas ellas diseñadas para reducir el consumo y la contaminación lumínica. En total, más de 13 millones de puntos de luz conforman un circuito que este año llegará a más de 240 emplazamientos repartidos por los 21 distritos.

El Ayuntamiento ha insistido en que el gasto energético derivado del alumbrado será asumido por la empresa adjudicataria, una medida que se mantiene como parte del compromiso municipal con la eficiencia y el ahorro. El uso de tecnologías de bajo consumo permite iluminar más metros de calle sin incrementar la huella ambiental.

Carlos Sainz y Pablo López, protagonistas del encendido

El acto central del encendido de Navidad Madrid 2025 tendrá lugar en la plaza de Cibeles. Allí, el piloto Carlos Sainz será el encargado de accionar el interruptor que dará inicio oficial a la temporada. Media hora antes, la fachada del Palacio de Cibeles ofrecerá un espectáculo inmersivo de videomapping titulado “La energía de la Navidad”, concebido como antesala de la iluminación general.

La celebración continuará con la actuación en directo del cantante Pablo López, que pondrá el acento musical a un evento que podrá seguirse también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento.

La creatividad infantil vuelve a iluminar las calles

Por segundo año consecutivo, el alumbrado navideño de Madrid incorpora los diseños ganadores del concurso escolar convocado por el Consistorio. Los dibujos de alumnos de primero y segundo de primaria se convertirán en motivos luminosos distribuidos por varias calles del entorno de Sol, como la Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo.

Además, los diseños infantiles de la edición anterior seguirán presentes en la calle de la Ballesta, ampliando un recorrido que combina tradición y participación ciudadana.

Diseñadores nacionales aportan sello propio

La campaña 2025-2026 refuerza también su colaboración con la Asociación Creadores de Moda de España. Este año destacan las nuevas propuestas de Oteyza en la calle Montera, Isabel Sanchís con un gran árbol en la plaza de San Juan de la Cruz y Pablo Erroz en la plaza de Chueca y su entorno.

Esta línea estética, ya consolidada en las últimas ediciones, busca renovar la imagen del alumbrado sin renunciar a la identidad navideña clásica.

Una ciudad envuelta en luz: nuevos diseños y clásicos que regresan

En total, Madrid instalará 126 cerezos y más de 7.000 cadenetas, que suponen 157 kilómetros de luces, además de 13 abetos luminosos y una amplia variedad de motivos decorativos. Entre las novedades destacan los nuevos diseños en Gran Vía, un gran abeto en la confluencia con Alcalá, la gran vela transitable en Nuevos Ministerios, los ángeles luminosos de la plaza de Carlos V o el nacimiento junto al Congreso.

También regresan clásicos ya reconocibles: la bola luminosa entre Bailén y plaza de España, la menina del paseo del Prado, la corona navideña de Cardenal Cisneros o los belenes figurativos instalados en las puertas históricas de la ciudad.

Horarios del alumbrado navideño en Madrid 2025-2026

El horario general será de 18.00 a medianoche entre semana y hasta la 1.00 los viernes y sábados. Algunos días festivos y señalados ampliarán el encendido: el 7 de diciembre funcionará hasta la 1.00, mientras que Nochebuena y la víspera de Reyes llegará a las 3.00. El 31 de diciembre, como es tradición, la iluminación permanecerá encendida hasta las 6.00 horas.

