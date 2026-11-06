Cinco restaurantes donde comer bien en Madrid por menos de 20 euros

La oferta abarca desde menús del día tradicionales y tabernas históricas hasta locales modernos de comida asiática y bocadillos de autor en pleno centro.

Comer bien en Madrid sin rascarse demasiado el bolsillo es un reto totalmente alcanzable si se sabe dónde mirar. A pesar del aumento general de precios en la hostelería madrileña, la capital mantiene vivos rincones donde el menú del día, las raciones abundantes y la cocina callejera de calidad permiten sentarse a la mesa por menos de 20 euros por persona. Desde casas de comidas centenarias con guisos de toda la vida hasta pequeños templos de la cocina internacional en barrios como Lavapiés o Malasaña, esta selección reúne cinco locales imprescindibles para comer rico, abundante y a buen precio.

El Asturiano (Malasaña): la resistencia del menú del día de abuela

En pleno corazón de Malasaña, en la calle de Palma, El Asturiano se mantiene firme como uno de los bastiones de la cocina casera tradicional en el centro de Madrid. Este local familiar huye de modernidades y centra su propuesta en platos de cuchara potentes, raciones generosas y un trato cercano que engancha a los vecinos del barrio.

Su gran atractivo es el menú del día ofertado de lunes a viernes a mediodía, con un precio que ronda los 12 o 14 euros. La propuesta incluye primer plato, segundo, pan, bebida y postre casero. En su carta no faltan la fabada asturiana, las verdinas con almejas, el escalope al cabrales o el lomo adobado con patatas fritas cortadas a mano. Si se acude durante el fin de semana o a la carta, pedir dos platos para compartir y unas sidras ajusta el ticket final fácilmente por debajo del límite de los 20 euros.

Chen Ji (Estación del Norte / Tebas): auténtica cocina china a precios imbatibles

Conocido popularmente como «el chino de la esquina» o el chino de la estación de Príncipe Pío (calle de Ercilla / zona de Tetuán y Delicias según la sucursal original cerca de Plaza de España), Chen Ji es un templo absoluto para los amantes de la gastronomía asiática en la capital. El local destaca por preparar sus propios tallarines a mano a diario y por ofrecer una carta kilométrica llena de especialidades tradicionales chinas a costes ajustadísimos.

Por un presupuesto individual de entre 12 y 16 euros es posible darse un auténtico banquete. Los tazones gigantes de sopa de tallarines artesanales con ternera o verduras apenas superan los 7 u 8 euros, mientras que las empanadillas al vapor (jiaozi) frotan los 5 euros por docena. Otros imprescindibles de su cocina son la berenjena salteada con salsa yushan y el pato asado al estilo tradicional, servidos en raciones pensadas para compartir entre varias personas.

Melo’s (Lavapiés): la catedral de las zapatillas y las croquetas gigantes

Pocos locales hay en el barrio de Lavapiés tan míticos como la taberna Melo’s, situada en la calle del Ave María. Esta casa gallega de toda la vida es famosa por sus dimensiones modestas, su ambiente bullicioso de taberna madrileña y, sobre todo, por sus raciones monumentales pensadas para comer bien gastando lo justo.

El plato estrella de la casa es la «zapatilla»: un bocadillo de tamaño colosal elaborado con pan de hogaza gallego, lacón cocido a la plancha y abundante queso de tetilla fundido. Una sola zapatilla (cuyo precio ronda los 14 euros) alimenta de sobra a dos personas. Acompañada por una de sus croquetas gigantes de bacalao o de lacón y un par de cañas o tazas de ribeiro, la cuenta final por comensal suele quedarse holgadamente entre los 10 y los 15 euros.

Takos Al Pastor (Centro): tacos mexicanos desde 1,50 euros a un paso de la Gran Vía

Ubicado en la calle de la Salud, a escasos metros de la Puerta del Sol y la Gran Vía, Takos Al Pastor demuestra que es posible comer caliente y sabroso en la zona más turística de la capital por un precio mínimo. La cola que suele formarse en su puerta es el mejor indicador de su popularidad entre estudiantes, trabajadores de la zona y visitantes.

Su carta se centra en guisados tradicionales mexicanos servidos sobre tortillas de maíz recién hechas. Los tacos de taco al pastor, cochinita pibil, tinga de pollo o suadero se venden a precios que oscilan entre 1,50 y 2 euros la unidad. Con pedir cuatro o cinco tacos y acompañarlos de un agua de horchata, una michelada o unas quesadillas para compartir, cualquier comensal queda completamente satisfecho pagando entre 10 y 14 euros en total.

Bar El Brillante (Atocha): el clásico bocadillo de calamares con tradición castiza

Situado enfrente de la estación de Atocha, en la plaza del Emperador Carlos V, El Brillante es una de las paradas gastronómicas más icónicas de la gastronomía popular madrileña. Aunque cuenta con una amplia barra de raciones y cocina tradicional de bar, el motivo principal por el que acuden cientos de personas a diario es su famoso bocadillo de calamares.

Un bocadillo de calamares recién hechos, servido en pan crujiente y con la rabas tiernas fritas al momento, cuesta en torno a los 7 u 8 euros. Acompañado de una caña bien tirada o un refresco y una ración de patatas bravas o de oreja a la plancha para compartir, permite solucionar una comida completa por unos 13 a 16 euros por persona en una ubicación inmejorable.