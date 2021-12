El día de Navidad es el mejor momento para quedarse en casa, disfrutar de la familia, de una buena comida y, como no, de una buena sesión de cine, especialmente cuando tenemos niños en casa. En Disney Plus podemos encontrar una gran cantidad de películas de Navidad para niños que te recomendamos tener en cuenta para que el día de hoy sea mucho más navideño. ¿Quieres saber cuáles son esas películas de Navidad que te recomendamos?

Pues a continuación hacemos una selección de películas para niños de Navidad disponibles en Disney+ que seguro que les encantarán. ¡No te lo pierdas!

‘Pesadilla antes de Navidad’ en Disney Plus

‘Pesadilla antes de Navidad’ está basada en una historia de Tim Burton y es un clásico animado que tardó más de tres años en finalizarse. Cuenta la historia de Jack Skellington, quien accidentalmente tropieza con una entrada a la Ciudad de la Navidad y obsesionado con hacerse con el control de la maravillosa ciudad, convence a sus súbditos para que le ayuden a suplantar a Santa Claus.

‘La Bella y la Bestia 2: Una Navidad encantada’

La secuela de ‘La Bella y la Bestia’ se convierte en un especial navideño en el que vemos cómo Bella planea decorar el castillo y organizar una fiesta de Navidad, pero antes de que empiecen los preparativos, Bella y todos sus amigos del castillo encantado descubren que Forte, el órgano, y su atontado secuaz, planean sabotear la fiesta que están preparando.

‘El cascanueces y los cuatro reinos’

En ‘El cascanueces y los cuatro reinos’, Clara busca la llave única para abrir una caja que contiene un regalo de valor incalculable. Un hilo de oro, en la fiesta navideña de su padrino, la conduce hasta ella, pero enseguida desaparece en medio del mundo extraño y misterioso de los cuatro reinos. Una película divertida y emocionante para los más pequeños.

‘Un padre en apuros’

No hay una película de Navidad más clásica que ‘Un padre en apuros’. Howard, un brillante ejecutivo que ama a su familia pero que no parece tener tiempo para dedicarles. Pero con la proximidad de la Navidad, debe encontrar un juguete en 24 horas. El problema es que no va a ser una tarea sencilla, porque su hijo quiere Turbo Man, el más buscado del mundo, y para encontrarlo vivirá una auténtica odisea ya que están agotados.

‘Cuento de Navidad’

Ebenezer Scrooge es un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit y a su alegre sobrino. Pero, cuando el espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras lo arrastra a un viaje durante el cual descubre verdades que siempre se ha negado a ver, el corazón del viejo avaro se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor.

Estas son algunas de nuestras recomendaciones de películas para ver en Navidad a través de Disney+, aunque no son las únicas que encontrarás en la plataforma. ¡Echa un vistazo y verás todo lo que encontrarás!