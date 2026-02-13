Los zoólogos no salen del asombro: se confirma un inesperado fenómeno genético en los jabalíes de Fukushima

Los jabalíes no paran de sorprender a los zoólogos, pero ni los más extravagantes podían prever el descubrimiento que acaban de hacer los científicos en Fukushima.

Y es que las consecuencias de la tragedia nuclear todavía se notan en aspectos inesperados. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Fukushima ha confirmado que los cruces entre cerdos domésticos que huyeron y los jabalíes han abierto un nuevo proceso evolutivo.

Por increíble que parezca, lejos de fortalecer a largo plazo la genética porcina, lo que ha provocado la hibridación es la aceleración de su dilución en la población silvestre.

El estudio científico que demuestra cómo cambió la genética de los jabalíes en Fukushima

El estudio tiene el título de Escape from Fukushima: Pig-boar hybrids reveal a genetic fast track in the wake of nuclear disaster, y fue publicado en línea el 22 de enero de 2026 en la revista científica Journal of Forest Research.

Detrás de la investigación están el profesor Shingo Kaneko, de la Universidad de Fukushima, junto al doctor Donovan Anderson, de la Universidad de Hirosaki.

Tras el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi en 2011, miles de personas abandonaron la zona. En ese escenario sin actividad humana, varios cerdos domésticos escaparon y comenzaron a reproducirse con jabalíes en explotaciones agrícolas y áreas forestales.

Dentro de la desgracia, sin nuevas introducciones posteriores, el territorio se convirtió en un experimento natural único para analizar un episodio masivo de hibridación.

La mezcla entre animales domésticos y fauna salvaje es una preocupación que aumenta en muchos países. Sin embargo, lo importante de este caso es que hasta ahora no se había podido estudiar en condiciones tan controladas y sin interferencias externas.

Por qué los jabalíes de Fukushima se han hibridado con algunos cerdos domésticos

Para desentrañar lo ocurrido, el equipo analizó el ADN mitocondrial (que se transmite exclusivamente por vía materna) junto con marcadores genéticos nucleares de 191 jabalíes y 10 cerdos domésticos recogidos entre 2015 y 2018.

Mediante modelos de genética poblacional, calcularon cuántas generaciones habían transcurrido desde los primeros cruces y qué proporción de genes porcinos permanecía en la población.

Por increíble que suene, los jabalíes con ADN mitocondrial de cerdo doméstico presentaban porcentajes significativamente menores de genes nucleares porcinos que aquellos híbridos cuya línea materna era de jabalí. Es decir, la influencia genética del cerdo no se mantuvo en el tiempo, sino que se diluyó con mayor rapidez.

La causa está en el ciclo reproductivo acelerado del cerdo doméstico. A diferencia del jabalí, que suele reproducirse una vez al año, el cerdo puede hacerlo durante todo el año.

Ese rasgo se transmitió por línea materna tras el escape y provocó un aumento del número de generaciones en menos tiempo, lo que favoreció los retrocruces con jabalíes salvajes.

Por qué el experimento con jabalíes en Fukushima es importante a nivel global

Las consecuencias del accidente de Fukushima todavía se notan, pero también generaron un contexto ideal para este tipo de experimentos. Las conclusiones pueden servir a nivel global.

El motivo por el que es el escenario perfecto es la ausencia repentina de actividad humana, lo que permitió que las poblaciones de jabalí crecieran con rapidez. En paralelo, la herencia materna del ritmo reproductivo acelerado contribuyó a que la introgresión genética avanzara a mayor velocidad.

De hecho, un aviso de los zoólogos es que este mecanismo puede reproducirse en otras regiones donde cerdos asilvestrados y jabalíes compartan territorio.