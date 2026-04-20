Preocupación en Castilla y León: 2.329 vecinos se movilizan contra la tala de árboles en el canal más grande de España

En Castilla y León cada vez hay más pueblos deshabitados, pero lo cierto es que todavía queda mucha gente en la región dispuesta a defender su patrimonio. Una prueba es la movilización contra la tala de árboles en el Canal de Castilla.

Estamos hablando del canal más grande España, por lo que no es de extrañar que 2.329 vecinos ya hayan firmado una petición en Change.org con el objetivo de paralizar la tala de árboles.

La iniciativa es de Marian Pizarro y busca pelear contra una tala indiscriminada en Castilla y León que consideran excesiva y que puede tener consecuencias irreversibles para el medioambiente.

Recogen 2.329 firmas contra la tala de árboles en un canal de Castilla y León

Hay talas de árboles puntuales que se hacen por error, pero la cantidad de naturaleza que se está perdiendo en el Canal de Castilla responde a un plan de acción.

Por ello, han iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org, para exigir la paralización del plan aprobado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

En el momento de redactar la noticia, la petición acumulaba 2.329 firmas. Los impulsores de la iniciativa advierten del impacto que tendría la eliminación de la masa arbórea que bordea el canal.

Según denuncian, el proyecto contempla la tala de prácticamente todos los árboles, bajo el objetivo de consolidar el espacio como corredor ecológico y cultural.

Sin embargo, los criterios fijados para ejecutar la actuación han generado una fuerte polémica. Se incluyen árboles con inclinación superior a 15 grados, ejemplares en estado seco o vegetación no autóctona.

El enorme impacto ambiental de la tala de árboles en el Canal de Castilla

Más allá de iniciativas particulares, varios municipios afectados han trasladado su rechazo a la CHD mediante cartas formales, alertando de que la tala prevista es desproporcionada.

Entre las localidades molestan con el plan destacan Villaumbrales, Becerril de Campos, Belmonte de Campos y Paredes de Nava. Desde estos ayuntamientos se insiste en que el proyecto no sólo afecta al paisaje, sino también al día a día de los vecinos.

El entorno del canal es un espacio habitual para el paseo, el deporte y el ocio, especialmente durante el verano. La desaparición de los árboles supondría la pérdida de sombra y de un elemento clave para el disfrute del entorno natural.

El debate va más allá del uso social. Los críticos del proyecto subrayan que los árboles cumplen una función esencial como refugio para la fauna y como elemento básico del equilibrio ecológico de la zona.

Además, recuerdan que el Canal de Castilla no sólo es una infraestructura hidráulica, sino un enclave histórico cuyo entorno vegetal se ha consolidado durante siglos. La tala masiva podría borrar parte de ese legado natural y cultural.

Los vecinos de Castilla y León se posicionan contra la tala de árboles

Entre los más de 2.000 firmantes contra la tala de árboles en el canal de Castilla y León, algunos han querido alzar la voz públicamente. «Frenemos el constante arboricidio que impera en nuestra comunidad», comentan.

En la misma línea se mostraba otra firmante de Amayuelas de Abajo: «En el tramo desde el Puente de Amusco a Calahorra han cortado muchísimos y no entendemos bajo qué criterio porque hay árboles viejos que siguen ahí y han talado árboles muy nuevos».

«Era el pulmón de muchos de los seres vivos que paseamos por allí, es muy triste ver cómo ha quedado ahora. Parece que la naturaleza molesta», añade.