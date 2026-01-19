En esta parte de España están pagando 40 euros por cada jabalí abatido

Cada jabalí abatido puede suponer un beneficio al cazador de 40 euros en esta parte de España, en la que permite y recomienda su caza. Nuestro país, es un país de cazadores, eso quiere decir que se convierte en una actividad para emplear el tiempo libre de lo más especial para muchos. Hay partes de España en las que la caza es casi una tradición, mientras que, en otras, puede estar incluso perseguida por aquellos que la ven como una amenaza para unos animales indefensos.

No debemos olvidar que le ser humano es un cazador por naturaleza, aunque si bien, con las granjas se ha conseguido llegar a una ingesta de proteína recomendable, sigue siendo la caza, un pasatiempo que va más allá de comer algo. Se trata de conectar con una naturaleza que para muchos se convierte en una manera de conseguir desconectar de su día a día. Nos guste o no, la caza puede ser incluso necesaria en algunas zonas, donde los animales salvajes son tan numerosos que amenazan con las cosechas de los agricultores. La propia administración pública, paga por cada jabalí abatido en un lugar donde se han convertido en una auténtica plaga.

Por cada jabalí abatido pagan

El jabalí se ha convertido en uno de los animales que más se expande por nuestro país y no es casualidad, sino más bien todo lo contrario. Estaremos ante algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Este tipo de animales puede expandirse por el territorio a una velocidad que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser clave y que, quizás hasta la fecha desconocíamos.

La propia administración a instancias de aquellos que pueden perder su cosecha o incluso algo más, teniendo en cuenta lo peligrosos que son los jabalíes si cruzan la carretera o provocan accidentes de tránsito. Un riesgo para todos, amantes o no, de los animales, que la Generalitat quiere evitar a toda costa.

Cada animal muerto representa un riesgo menos, hasta que no se controlé la reproducción masiva de estos animales que pueden acabar siendo un problema para todos. Estaremos ante un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será lo que nos marcará muy de cerca.

Esta parte de España paga 40 euros por jabalí abatido

Nada más y nada menos que 40 euros por jabalí abatido es lo que pagan a los cazadores que están intentando hacer disminuir una población que pon en riesgo la seguridad de las personas y las cosechas de los agricultores de las que viven. Un precio que puede convertirse en un aliciente para cazar a estos animales.

Desde el blog de Madeinjijona se hacen eco de esta sorprendente ayuda a la caza del jabalí: «La Generalitat abrirá, a partir del próximo 1 de enero de 2026, el plazo para la caza controlada de jabalíes y para la retirada y gestión de las piezas abatidas en condiciones de trazabilidad y bioseguridad, con el objetivo de reducir la densidad poblacional de esta especie como medida preventiva ante la amenaza que supone la Peste Porcina Africana (PPA). Así se establece en el decreto ley publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de medidas urgentes y preventivas para el control de esta variedad en la Comunitat Valenciana. Los jabalíes presentan una elevada densidad poblacional en 440 municipios de la Comunitat Valenciana, lo que supone el 80 % del total, y esta sobreabundancia hace que aumente el riesgo de transmisión de la enfermedad. Por ello, desde el Consell se han articulado diversas medidas que ayuden a controlar su crecimiento».

Siguiendo con la misma explicación: «Por una parte, se concederá a los titulares de cotos de caza una aportación de 40 euros por cada ejemplar de jabalí cazado y retirado del medio natural en las condiciones de seguridad y trazabilidad contenidas en el decreto ley. Generarán derecho al cobro los ejemplares que sean abatidos entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de septiembre de 2026 que estén justificados por la Generalitat en ese mismo periodo. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de espacios cinegéticos autorizados y los adjudicatarios de zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana, principalmente sociedades y clubes de cazadores, entidades privadas y ayuntamientos que gestionan más del 80 % del territorio valenciano susceptible de albergar poblaciones de jabalí. En concreto, se actuará en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia. El presupuesto global establecido en el decreto para esta línea de actuación es de 2 millones de euros».