A qué hora juega Francia – Senegal: horario y dónde ver en directo y por televisión gratis el partido del Mundial 2026 en vivo online hoy

La selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, debuta en el Mundial 2026 frente a Senegal en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Esto significa que una de las grandes favoritas a salir campeona del mundo tiene su primer examen en el que no pueden fallar. A priori parecería un choque fácil para los de Didier Deschamps, pero se enfrentan a uno de los mejores combinados de África. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este choque del grupo I de la Copa del Mundo.

Francia – Senegal del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Francia debuta en la Copa del Mundo enfrentándose a Senegal en el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026. Este choque se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y, obviamente, el conjunto galo que dirige Didier Deschamps es el claro favorito para llevarse los tres puntos, pero tendrán un duro encuentro por delante, ya que se miden al combinado que, sobre el verde, ganó la Copa África, aunque finalmente se la dieron en los despachos a Marruecos.

La FIFA ha programado este apasionante Francia – Senegal de la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026 para este martes 16 de junio. El encuentro entre Les Bleus y el combinado senegalés ha sido fijado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del encuentro con los aficionados para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde ver en directo gratis el Francia – Senegal: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en la Copa del Mundo son Dazn y RTVE, pero el primero de ellos tiene todos los encuentros de manera íntegra y el ente público sólo uno al día y los que dispute la selección española. Este Francia – Senegal del grupo I del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión por La1 y por Dazn, por lo que este choque que se juega en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey se podrá ver gratis y en abierto por TV.

Todos aquellos seguidores de la Copa del Mundo también tienen que saber que van a poder ver en en directo en streaming y en vivo online el Francia – Senegal correspondiente a la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026 a través de las apps de Dazn y RTVE Play. Estas aplicaciones se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a las webs de estos medios para disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que ocurra en la Copa del Mundo, donde tenemos un enviado especial para cubrir el evento. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Senegal y una vez acabe el choque publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde escuchar por radio en directo el Francia – Senegal

Además, todos aquellos aficionados al deporte rey que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026 van a poder escuchar gratis por la radio el Francia – Senegal. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para narrar todo lo que ocurra en este choque.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Francia – Senegal?

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, al que se le conoce como el MetLife Stadium, será el escenario donde se disputará el Francia – Senegal de la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026. En 2007 se inauguró este recinto deportivo que es la casa de los New York Giants y de los New York Jets. Tiene aforo para más de 82.000 personas y será donde se celebre la final de la Copa del Mundo.

La FIFA ha designado al árbitro iraní Alireza Faghani para que imparta justicia en el Francia – Senegal correspondiente a la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Este colegiado es veterano, tiene 48 años y es internacional desde 2008, por lo que suma casi 20 años al más alto nivel a sus espaldas.