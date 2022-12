Las notas de Francia en la final del Mundial: Mbappé no fue suficiente

Francia cayó de la forma más dramática posible. El equipo de Deschamps pereció en la tanda de penaltis después de una de las mejores finales de la historia. Montiel acabó marcando el gol decisivo después de los fallos de Tchouaméni y Coman.

La campeona en 2018 tenía la oportunidad de entrar en la historia sumando su segundo título consecutivo pero fue devorada por Argentina en la primera mitad. Los de Deschamps fueron claramente superados en una primera mitad en la que Argentina decantó el encuentro gracias a los goles de Messi y Di María. En la segunda un genial Mbappé empató el encuentro en unos minutos que ya son historia del fútbol. En la prórroga volvió a marcar Messi y el delantero del PSG llevó el partido a los penaltis.

Lloris – BIEN

No pudo hacer nada en los dos primeros goles de Argentina. En el penalti no adivinó el tiro de Messi y tampoco pudo hacer nada para evitar el segundo de la albiceleste. Realizó una gran parada a Messi en el último minuto y tampoco pudo hacer nada para evitar el tercero. Realizó una gran parada a Lautaro pero después el ’10’ no falló. No pudo parar ningún penalti en la tanda.

Koundé – SUSPENSO

Koundé fue retratado por Di María en una primera parte donde el jugador del Barcelona fue claramente superado en la banda derecha. En la segunda parte mejoró pero sin grandes alardes.

Varane – SUSPENSO

Varane cuajó uno de sus mejores partidos en los últimos en la semifinal contra Marruecos y en la primera parte no pudo liderar a Francia en el peor momento. Tras el empate tampoco mejoró y fue sustituido en el descanso.

Upamecano – APROBADO

También totalmente superado por Julián Álvarez y Leo Messi en la primera mitad. Como Francia, en los últimos minutos se convirtió en invencible y bloqueó un disparo a Lautaro que pudo sentenciar el partido en la prórroga.

Theo – SUSPENSO

Argentina percutió mucho en su banda durante la primera mitad y Theo sufrió en los primeros minutos. El jugador del Milan tuvo pérdidas peligrosas y tampoco logró aportar nada en ataque. En la segunda mejoró pero Deschamps le retiró del campo en el 70′.

Tchouaméni – APROBADO

Tchouaméni volvió a estar notable. El jugador del Real Madrid estuvo muy solo en el centro del campo y también fue claramente superado en la primera mitad. En la segunda parte mejoró a Francia. Le volvió a dar sentido al juego. Falló el penalti decisivo.

Rabiot – Aprobado

Deschamps apostó por Rabiot después de perderse la semifinal contra Marruecos por enfermedad y el jugador de la Juventus no destacó. Fue sustituido en la prórroga por Fofana.

Griezmann – SUSPENSO

Griezmann apenas pudo recibir en condiciones en la primera mitad y eso lo sufrió Francia. El jugador del Atlético llegaba a la final del Mundial siendo uno de los futbolistas del torneo pero en el día más importante no pudo brillar. Apenas la tocó en zona de ataque y fue sustituido en el 70.

Dembélé – SUSPENSO

Dembélé llegó a la final tras realizar un Mundial más que discreto y en la final fue protagonista para mal después de protagonizar un pueril penalti sobre Di María. Fue sacrificado por Deschamps y salió del campo antes del descanso.

Mbappé – MATRÍCULA DE HONOR

Mbappé pisó el césped de Lusail con el segundo Mundial en la mente y fue un espectador de lujo en el vendaval argentino durante la primera mitad. Apenas pudo inquietar en los primeros 45 minutos. En el 70 llegó su primer disparo y después abrió la caja de pandora. Sus últimos minutos rescató a Francia con unos minutos que son historia de los mundiales. Primero marcó de penalti ante el Dibu y después empató con un golazo de volea. Para más inri, con 3-2 abajo, se inventó un disparo que acabó en penalti y él mismo lo ejecutó. Marcó su penalti en la tanda.

Giroud – SUSPENSO

Apenas participó y Deschamps le sacó en la primera parte en un doble cambio junto a Dembélé.

Thuram – APROBADO

Fue de los protagonistas en el renacer de Francia en los últimos minutos. Incomodó a la defensa argentina y elevó la línea de presión.

Muani – NOTABLE

Entró al campo antes del descanso y revolucionó el partido en los últimos minutos después de que Otamendi cometiera penalti sobre él. En la última jugada del partido tuvo en sus botas el balón de la victoria pero Dibu Martínez le sacó una buena pierna. Marcó su penalti en la tanda.

Camavinga – NOTABLE

Deschamps le metió en el campo en el minuto 70 y con el objetivo de obrar el milagro. Y lo obró. El jugador del Madrid fue aire renovado y clave en el empate de Francia en los últimos minutos. Robó todo lo que quiso desde el lateral izquierdo y revolución el partido.

Coman – APROBADO

También entró en el 70 y su actuación fue notable en la remontada de Francia. Fue un puñal por la derecha e hizo sufrir a la defensa argentina… pero falló el penalti en la tanda.

Fofana – S.C.

Entró en la prórroga y

Disasi – S.C.

Entro por Koundé en los últimos minutos de la prórroga.

Konaté – S.C.

Entró en la prórroga por Varane.

Deschamps – SUSPENSO

Deschamps también falló el día más importante. El seleccionador francés apostó por Rabiot y Giroud en el once y al delantero lo cambió antes del descanso junto con Dembélé. También hizo lo propio con Griezmann en la segunda mitad. Fue claramente superado por Scaloni. Tras la remontada, volvió a echar al equipo atrás.