El mejor metro del mundo

El metro de Doha es el mejor del mundo y eso que los qatarís ni lo usan. Inaugurado en 2019 con tres líneas y 37 estaciones, estos trenes mueven diariamente a miles de aficionados para llegar a los estadios del Mundial. Siete de los ocho escenarios del evento tienen una estación en la puerta, mientras que el de Al Bayt tiene una lanzadera adicional para alcanzarla.

Estos vagones son quizá de lo más cómodo y moderno que te puedes encontrar en el mundo. No están pilotados, pero eso no quita que funcionan como un reloj. Hay limpiadores al final de cada trayecto que lo dejan como nuevo y encima no está climatizado a 21 grados para que en ningún momento sientas agobio.

Hemos viajado desde la única estación en la que confluyen las tres líneas de metro de Doha hasta el estadio de Lusail. El trayecto nos ha llevado 25 minutos donde hemos podido disfrutar de los lujos de un transporte que para esta cita es gratis. Los asientos son más cómodos que los de un avión para más señas.

La afición de Brasil corrobora estas afirmaciones disfrutando de un transporte que ha roto barreras en este Mundial por su puntualidad y su limpieza. A Qatar quizá se le puedan poner muchos defectos, pero este transporte sin duda marca las diferencias. Hoy lo hemos visto en primera persona.