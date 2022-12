Luis Enrique, arrepentido de su convocatoria: «Dejaría uno fuera y llevaría a otro»

Luis Enrique, quien volvió a hablar públicamente tras la eliminación de España en este Mundial, admitió su error sobre la convocatoria que decidió llevar a Qatar y si hubiera repetido los 26 jugadores que viajaron. El ex seleccionador español reconoció que habría hecho algún cambio, en concreto uno: «Dejaría uno fuera y llevaría a otro».

«De los 26 futbolistas que llevé al Mundial, dejaría uno fuera y llevaría a otro. Ahora lo puedo decir, aunque no diré a quién dejaría ni a quién cogería. Hay uno a quien me hubiese gustado llevar y otro al que llevé y lo que vi no era lo que esperaba», comentaba Luis Enrique sobre este asunto, pero sin dar el nombre del jugador.

Y es que, como él mismo reconoció el pasado 11 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de las Rozas cuando dio a conocer la lista de los 26 futbolistas, tuvo ciertas hasta el último momento a la hora de decidir si convocaba a Ansu Fati o no: «Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. Nosotros apostamos por él antes que otros», reconocía el asturiano. Quién sabe si el que se refiere es al joven jugador del Barcelona o no, pero en la anterior convocatoria de finales de septiembre, la que le dio el pase a la fase final de la Nations League, estuvo Borja Iglesias y no el propio Ansu.

Luis Enrique dejó de ser seleccionador de España el pasado 8 de diciembre, dos días después de la eliminación ante Marruecos en los octavos de final. Ahora, será Luis de la Fuente el nuevo inquilino del banquillo español hasta la celebración de la Eurocopa de 2024 en Alemania. El ex seleccionador ha querido mandarle muchos ánimos y mucha fuerza de cara al nuevo reto que se le viene en su carrera, el más importante hasta el momento.