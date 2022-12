Rubiales: «La salida de Luis Enrique no se ha decidido por su Twitch ni por la bicicleta»

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha explicado que el nombramiento de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador español se ha producido «por unanimidad» de toda la junta directiva. Además, durante la presentación del técnico riojano al frente de la absoluta le ha deseado «mucha suerte de corazón» a Luis Enrique Martínez y ha aclarado que su salida es una decisión con base estrictamente deportiva.

Nombramiento por unanimidad

«Los miembros de la junta directiva, por unanimidad, han decidido que Luis de la Fuente sea el nuevo seleccionador hasta 2024. Estamos ante un cambio de seleccionador y de estructura. En la mañana del jueves le comunicamos a Luis Enrique, en términos de afecto mutuo y reconocimiento por su trabajo, que separábamos nuestros camino. Quiero mandarle un fuerte abrazo, le tenemos mucho cariño desde la RFEF. Hemos vivido momentos felices y momentos más duros. Tanto José Molina como Albert Luque y yo estábamos de acuerdo con el nombramiento que hoy ha ratificado por unanimidad la junta directiva».

La salida de Luis Enrique

«La relación con Luis Enrique es excepcional. Hemos ido a por él dos veces y se lo agradezco. Todos los que hemos participado en las conversaciones respecto al banquillo de la selección sabemos que las formas han sido las adecuadas. El tono fue de cordialidad, pero lo que se ha hablado es algo que queda para nosotros. Hay dos conversaciones en la que estamos involucradas tanto Molina como yo mismo con Luis Enrique y damos por buenas esas conversaciones entre todas las partes».

Decisión estrictamente deportiva

«Ha habido mucha especulación sobre el tema, pero lo único o que hay es que los tres coincidimos, Molina, Luque y yo mismo, en que era una etapa nueva y que el nuevo proyecto necesitaba un nuevo capitán. La decisión no se ha tomado ni por los ‘streams’ ni por la bicicleta ni nada de eso. En diferentes conversaciones le transmitimos a Luis Enrique que se apostaba por un nuevo proyecto. Es algo completamente habitual en el mundo del fútbol. Luis Enrique no me ha dicho si quería seguir porque las comunicaciones fueron por otras vías. Le deseamos mucha suerte de corazón».