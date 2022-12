Los planes de futuro de Luis Enrique

La eliminación de España en octavos de final del Mundial de Qatar a manos de Marruecos supuso la salida de Luis Enrique del equipo nacional. El técnico asturiano obtuvo un mal resultado que empañó una trayectoria más que meritoria con La Roja durante cuatro años. Ahora Lucho vuelve a estar libre y con la mirada puesta en un nuevo proyecto que podría surgir en cualquier momento.

Al entrenador se le colocó como futurible del Atlético de Madrid en caso de que Cholo Simeone no alcanzase los resultados esperados a lo largo de esta temporada. El técnico, pese a tener en alta estima al club rojiblanco, prefiere no tener que coger las riendas a mitad de temporada sino esperar a junio de 2023 para empezar de cero.

Luis Enrique se va a tomar unos meses de desintoxicación del fútbol tras haber acumulado un importante desgaste en Qatar. La hoja de ruta del técnico es clara, pero podría sufrir una modificación radical de recibir una llamada del Barcelona, club que ya entrenó durante tres temporadas acumulando dos Ligas, tres Copas y una Champions.

La relación del técnico con las estrellas emergentes del equipo –especialmente Gavi y Pedri– es excelente, por lo que no sería ninguna locura pensar en que Luis Enrique podría ser el candidato más fuerte a sustituir a Xavi Hernández en caso de que el entrenador de Tarrasa no alcanzase consiguiese ningún título durante esta temporada.

Laporta sabe que Luis Enrique dejó muy buenas sensaciones en sus tres temporadas al frente del equipo culé y que su perfil se adecúa a la perfección con lo que la afición quiere. Su fe en el juego de toque hasta las últimas consecuencias es un atractivo muy poderoso para los culés, quienes ven en él el modelo más cercano al del imposible Pep Guardiola.

Luis Enrique ha podido comprobar que el golpe con España no le ha restado posibilidades de cara al futuro y que tanto Barcelona como Atlético aparecen en el horizonte. El técnico tiene decidido volver a la disciplina de clubes tras una estancia en la selección española que no terminó como quiso. El gijonés intentó en última instancia renovar hasta la Final Four de la Nations League de 2023, pero no encontró una oferta por parte de la Federación para un periodo tan corto de tiempo.