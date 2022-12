Luis Enrique ya no es seleccionador nacional tras el fracaso en el Mundial de Qatar después de caer en octavos de final frente a Marruecos con una fatídica tanda de penaltis. Tras el anuncio de su marcha por parte de la RFEF, y su carta de despedida, han sido varios los futbolistas que se han despedido del ya ex seleccionador nacional. Algunos con un mensaje más largo y otros con un texto más escueto.

«Gracias por todo mister. Mucha suerte en tus nuevos retos, por tu forma de entender y trabajar en el fútbol estoy convencido que vas a hacer disfrutar a muchísima gente. Un fuerte abrazo Luis Enrique», afirmaba Dani Carvajal en sus redes sociales.

Sergio Busquets también tuvo palabras para el seleccionador en sus redes sociales: «Muchas gracias mister por estos años de seleccionador. Gracias a ti y a tu staff por la confianza, trabajo y dedicación. Después de muchos años siempre he seguido aprendiendo cosas con vosotros y eso es admirable. Como también la filosofía de fútbol y de vida que tienes. Habéis creado un gran grupo con grandes valores y eso quedará para siempre. Os deseo lo mejor porque os lo merecéis y trabajáis para ello».

«Muchas gracias por todo lo que nos has dado. Creaste una gran familia a partir de una idea. Siempre agradecido», publicaba Pablo Sarabia en sus redes sociales con tres fotografías junto a Luis Enrique.

«Muchas gracias por todo, Luis. Por tu confianza y por tu apoyo desde el primer momento, y por haber creído y cuidado siempre a este grupo. No hemos llegado donde queríamos en este Mundial, pero seguro que el futuro te deparará nuevos éxitos», opinaba Pedri en sus redes.

«Gracias mister por la confianza y por todo lo que me has enseñado. Te deseo lo mejor en tus nuevas retos. También al cuerpo técnico por darlo todo y formar este grupo humano, así como a fisios, utilleros y resto de expedición, que han trabajado hasta el último día por los objetivos», afirmaba Koke en sus redes sociales.

«Gracias especialmente a ti, Luis Enrique, así como a todo tu cuerpo técnico. Gracias por tu trato, confianza y cercanía durante todo este tiempo. Gracias por hacerme partícipe de esta selección de la que tan orgulloso estoy de poder representar y gracias por haberlo dado todo por este grupo. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa, que seguro será maravillosa. Ha sido un verdadero placer aprender tanto a tu lado», aseguraba Carlos Soler en sus redes.

«Gracias por todo mister, siempre agradecido por la confianza que me diste desde el primer momento y todos los consejos que me has dado. Os deseo lo mejor a ti y a tu staff», afirmaba Eric García en sus redes sociales.

«Gracias Luis Enrique y cuerpo técnico por haber confiado en mi. Os deseo lo mejor en vuestra nueva etapa», afirmaba Alejandro Balde en sus redes.

Nico Williams, Yeremi Pino y Álvaro Morata se despidieron de Luis Enrique con un mensaje más escueto. «Agradecido a ti mister. Gracias por todo», publicó el delantero del Athletic. El del Villarreal le dio las gracias por todo y el ariete del Atlético de Madrid más de lo mismo: «Gracias por todo mister». Acompañado de una foto abrazado a Luis Enrique en la pasada Eurocopa.

