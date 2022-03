Ahora que el FC Barcelona atraviesa su mejor momento de la temporada y sus aguas están calmadas por primera vez en mucho tiempo, reaparece uno de sus ‘fantasmas’ más recientes para meter cizaña. Se trata de Ronald Koeman, que ha roto su silencio cuatro meses después de su salida del club azulgrana para entonar un canto de desamparo y lamentar que a Xavi Hernández sí le están dando lo que él no tuvo.

«Es un hecho que yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento que lo conocí después de que ganó las elecciones. No hubo conexión. Faltaba el apoyo necesario desde arriba. Laporta quería deshacerse de mí porque él no me nombró. Y eso a pesar de que me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás del que esconderse», expuso Koeman.

El entrenador, que estuvo 14 meses en el cargo y ganó una Copa del Rey como momento de mayor gloria, repasó esa etapa y lamentó no haber actuado con más egoísmo. «Quizás he pensado demasiado en el interés del club y poco en mí. Debido a la insistencia de la junta directiva accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero cuando ves que están fichado a un jugador por 55 millones poco después de dejar ir a Messi… Entonces te haces preguntas. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?», se preguntó.

Tras su salida del Barcelona por la puerta de atrás, Koeman reconoció que no le «verán en el Camp Nou durante un tiempo». «Todavía no puedo hacer eso. No puedo fingir que no ha pasado nada con el presidente. A mí no me dieron el tiempo que le han dado a Xavi. Todavía lo encuentro doloroso. Tuve que lidiar con muchas lesiones. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y ​​Dembélé… Eso se ve», dijo en declaraciones al periódico De Gelderlander.

En cualquier caso, el entrenador sigue viviendo en Barcelona y, a sus 58 años, todavía no quiere oír hablar de jubilación. «Ahora disfruto de la vida relajado, juego al golf, hago muchos viajes con mi mujer. ¿Entrenar a otro club? He coincidido con Rob Jansen en que este verano veremos qué posibilidades hay», finalizó.