Ronaldo: «Me gustaría que ganara Marruecos»

Ronaldo Nazario ha atendido a diversos medios de comunicación en Doha, donde continúa a la espera de que finalice el Mundial de Qatar 2022. Con Brasil ya fuera de la competición, el que fuera delantero y campeón del mundo hace 20 años en Corea y Japón tiene claro que no quiere ver triunfando a Argentina y que sí que le gustaría que ganase Marruecos, donde su Valladolid tiene a un representante. Además, habló sobre la canarinha y el futuro más inmediato, con Neymar y el sustituto de Tite como puntos centrales.

Brasil

«No supimos perder tiempo en la prórroga tras el gol.Nos faltó ser más listos, es lo único que nos faltó para pasar la eliminatoria»

Neymar

«Está muy disgustado con el resultado de Brasil. Es normal que sienta eso ahora mismo, pero estoy seguro de que volverá más fuerte y continuará jugando con Brasil.Todavía es joven y puede jugar la siguiente Copa del Mundo. Estoy orgulloso por cómo mostró su compromiso en los últimos seis meses con Brasil. Jugó un gran primer partido, sufrió la lesión de tobillo e hizo muchos sacrificios para jugar otra vez con el equipo nacional. Es muy importante para nosotros y espero que vuelva pronto y más fuerte».

Mbappé

«Es el mejor del Mundial. Va con una marcha más. Es impresionante, una maravilla verlo jugar. Francia es la gran favorita, lo demuestra partido a partido. Va con una marcha más, ahora se juega rápido, pero él lo hace por encima de los demás. Pero no es solo la potencia y la velocidad, ya veis donde pone los balones cuando remata. Hay cosas de él que me recuerdan a mí. Sabe utilizar los potenciales que tiene. Impresiona verlo en el campo».

Messi

«El Mundial lo merecemos todos, se gana en el campo. Argentina no es que juegue muy bien, pero tiene tantas ganas, corre tanto, pone tanto corazón… Y luego tiene a Messi que es decisivo en la parte final».

¿Ganará Argentina?

«Te voy a ser honesto. No puedo decir que gane Argentina, sería mentir, ser hipócrita».

Nuevo seleccionador

«No me importaría que fuera extranjero. Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa. Yo estoy siempre a disposición de la CBF para lo quieran, para cualquier consulta».

Marruecos y El Yamiq

«Me gustaría que ganara, pero creo que no podrá con Francia. Su aventura es maravilloso. ¿Prima para El Yamiq? Si no la tiene se la pondremos, porque es maravilloso lo que está haciendo. Todo Marruecos es fuego ahora mismo».

Situación política en Brasil

«Fue una pena que antes del Mundial se mezclara la política y el deporte. Somos un país muy polarizado en el que no se respeta al que piensa distinto. Parece que solo se puede pensar de una manera. Es un momento duro para Brasil en cuanto a la tolerancia. Me gustaría que se recuperase el sentido común, la convivencia. Se crucifica a la gente por hacer público su voto».

Luis Enrique

«Vi en directo el primer partido de España y me encantó como jugó. Tiene un juego muy característico, el fútbol le pegó una dura paliza con la eliminación contra Marruecos. Me pareció fenomenal que él estuviera haciendo los Twitch durante el Mundial; fue algo extraordinario, espontáneo, moderno… aunque mucha gente en España le machacó por esto. El mundo está cambiando y Luis Enrique lo hizo fenomenal».

Mundial y Qatar