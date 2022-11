Koke: «Para mí España es la mejor»

Koke Resurrección fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación a dos días de que España se mida a Japón en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar. El combinado nacional busca sellar su clasificación a los octavos de final. Para ello, debe puntuar o perder y que Alemania no venza a Costa Rica por una goleada histórica.

Partido contra Alemania

«Nosotros queremos ganar todos los partidos. Es normal que tengamos es ambición, pero luego viendo el partido te vas con la sensación de que hicimos muy bien las cosas. Teníamos la posibilidad de pasar a octavos, pero el equipo está muy bien y con muchas ganas. Queremos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo muy bien».

Exigencia física

«Lo más importante es que todos tenemos la misma idea y que hay cinco cambios. Los que salen de inicio abren el campo y luego los otros tienen que dar el mismo nivel. Tenemos gente muy buena dentro del equipo y veremos a ver como se dan los partidos para ver la gente que entra desde el banquillo».

Referencia para Gavi

«Le doy tranquilidad. La gente joven tiene muchas ganas, pero no puede entrar en ese nerviosismo. Los que somos un poquito más mayores y ya hemos jugado esto les intentamos dar tranquilidad y les pedimos que disfruten, porque luego no vuelven».

Lo que más le ha gustado

«Hay selecciones espectaculares. Portugal, Brasil, Francia, actual campeona, y Alemania, que la daban por muerta y es la que más se parece a nosotros, son las que más me están gustando. También Argentina, Serbia o Suiza. Hay muchas selecciones muy buenas».

Palabras de Luis Enrique

«Me pedía que tuviéramos más el balón y que hiciéramos el campo grande. Lo que siempre nos pide».

Cuentas

«Nuestra estrategia es salir a ganar, que es lo que siempre hacemos. No hay que hacer cuentas de como queda la clasificación. Esa es la única manera de preparar bien el partido».

Cómodo contra Alemania

«Me siento cómodo jugando en la Selección. Aprendo mucho de mis compañeros. Yo tengo 30 años y me sigo considerando joven. Me gusta estar atento en cada entrenamiento. Alemania se estaba jugando todo y se encontraron con el gol. Hay que ayudar con lo que necesite».

Brasil en cuartos

«No tememos a nadie, pero tenemos máximo respeto a todas. Sólo pensamos en Japón y luego ya pensaremos quién vendrá. Si nos toca Brasil en cuartos, pues habrá que afrontar el partido de la mejor forma».

El grupo

«Los jóvenes tienen energía y da igual quién juegue, todos tenemos la misma idea. Luis Enrique hace que todos nos sintamos importante».

Pedri

«Es espectacular. Parece que no, pero los que somos mayores aprendemos de los jóvenes porque hace cosas que no hacemos en el terreno de juego».

Japón

«Todavía no nos ha dado las claves. Siempre tenemos una idea de juego. Dependiendo del rival cambia algún matiz, pero vamos a seguir haciendo lo mismo. Lo que nos ha transmitido nuestro seleccionador desde el primer día. Tendrá un estilo parecido al de Alemania. Su fuerte es el equipo que tienen. Es una Selección muy ordenada».

Nivel futbolístico

«Para mí España es la mejor. Si no lo pienso no vengo a jugar un Mundial. Para mí no hay mejores jugadores que los españoles y la selección española»