España aprende la lección

La selección española abandonó el estadio de Al Bayt con mal sabor de boca. Los hombres de Luis Enrique minutos después de acabar el duelo contra Alemania estaban muy enfadados por la oportunidad perdida de haber sellado su clasificación para los octavos de final del Mundial de Qatar. Si bien es cierto que lo tienen al alcance de su mano, todavía tendrán que esperar a la última jornada para asegurar el pase. España estaba convencida de que había hecho lo suficiente para ganar al combinado germano, que apretó lo suficiente tras recibir el gol de Morata para terminar logrando el empate. Esos últimos 20 minutos son los que enfadaron a un equipo que aprendió una lección que le puede servir para el futuro.

En el día después, en la Qatar University de Doha, el ambiente era inmejorable. Los sinsabores del empate ya se habían olvidado y se empezó a ver con buenos ojos. Si bien es cierto que el grupo, especialmente los más jóvenes, seguían lamentando la oportunidad perdida, pasadas las horas la sensación era que el punto ante la cuatro veces campeona del mundo y, sobre todo, la manera de competir había sido francamente buena. En el vestuario de la Selección están convencidos de que jugando así pueden plantar cara a cualquiera, aunque también saben que deben corregir cosas.

A España le faltó control en los últimos 20 minutos de partido. No supo dormir el partido para asegurar el triunfo. Una lección que deberán aprender para el futuro, cuando empiecen las eliminatorias y ya no haya red. Tras el gol de Morata, el combinado nacional vio como una Alemania necesitada empezó a encerrarles en su campo, obligándoles a perder el control. Ya no había precisión en el pase y sí mucha inseguridad.

En el vestuario de la selección española están seguros de que este traspié que, salvo debacle, quedará en nada, les ayudará a aprender para el futuro. Alemania les explicó en 20 minutos como un equipo tremendamente poderoso como el germano puede acorralarles cuando se ven necesitado y, lo que tiene que conseguir España, es mantener el orden, la posesión y seguir siendo fiel a su estilo.