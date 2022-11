La selección de Gales volvió a repetir su ya tradicional formación antes del partido. Una curiosa pose que se repite en cada partido de la selección galesa, ya sea un torneo importante como este Mundial de Qatar o un encuentro amistoso de selecciones.

La Gales de Gareth Bale volvió a un Mundial 64 años después y debutó en Qatar frente a Estados Unidos. Su pose en la formación del once inicial, con el ex del Real Madrid en ella, volvió a no dejar indiferente a nadie justo antes de empezar el choque.

La selección galesa formó con cuatro jugadores de pie por detrás y el resto de cuclillas por delante. Una formación que suelen cambiar en cada partido como si buscasen ‘trolear’ a los seguidores del resto de selecciones, o despistar a su rival.