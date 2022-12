Un inglés se arruina tras comprar 18.000 camisetas de «Inglaterra, campeona»: «Estaban jugando bien»

Inglaterra estaba completando un notable actuación en el Mundial de Qatar 2022 hasta que se topó con Francia. El conjunto galo eliminó de los cuartos de final a los ingleses, apeándoles así una vez más de la posibilidad de alzarse con un nuevo título de campeón del mundo. Fue poco antes de este cruce cuando un inglés, en un salto de fe, aceptó la oferta de un mayorista para comprar nada más y nada menos que 18.000 camisetas con el mensaje: «Inglaterra, campeona de la Copa del Mundo 2022». Ahora, con su país eliminado reconoce que se enfrenta a «grandes pérdidas».

Se trata de Karl Baxter, el director gerente de la empresa Wholesale Clearance UK, el que llevó a cabo esta importante compra de material antes de los cuartos de final del Mundial, con Inglaterra jugándose el pase a semifinales con la vigente campeona. Fue en ese momento cuando adquirió un remanente de 18.000 camisetas para celebrar una hipotética victoria de Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022, aún con tres partidos por delante que debían superar, en un gesto de máxima confianza en la selección de Gareth Southgate.

«Estaba impresionado con el juego de Inglaterra este Mundial y cuando un mayorista me ofreció las camisetas no pude decir que no. Estaba convencido de que Inglaterra sería campeona», reconoce ahora el comprador inglés, que tiene en su poder 18.000 camisetas con una leyenda incierta tras la eliminación de Inglaterra ante Francia, en un partido agónico y tenso que pudo irse a la prórroga si Harry Kane hubiera definido bien el segundo de los penaltis que lanzó esa tarde.

«Pero ahora me he quedado con 18.000 camisetas que dicen que hemos sido campeones, y no sé qué hacer. Me gustaría mandar un mensaje a los hinchas de Inglaterra para que compren una de las camisetas. Así se quedará como un pedazo de historia y un recordatorio de lo bien que jugó nuestro equipo durante todo el torneo», lanza a través de las redes Baxter, un intento a la desesperada por colocar las camisetas, haciendo público el problema en el que se encuentra con esa inversión que no salió del todo bien por exceso de fe con Inglaterra: «Aunque no hayan ganado en realidad, siguen siendo los ganadores a mis ojos».

De hecho, el movimiento de Wholesale Clearance UK era inteligente, puro marketing, como aquel que durante el Mundial de Sudáfrica en 2010 se vivió en España con los televisores gratis si los de Vicente del Bosque ganaban el título. Días antes del partido ante Francia, la web de la empresa decía lo siguiente: «Una vez que acabemos con los franceses el sábado 10, no habrá forma de detener al gigante inglés… ¡o al menos eso es lo que pensamos! Estamos tan seguros de que Inglaterra ganará la Copa esta vez que estamos prelanzando nuestras exclusivas camisetas».

En aquel momento, con las camisetas ya adquiridas y a la venta, Wholesale Clearance UK las vendía a un precio de 29,99 libras, lo que sería unos 35 euros, pero ya con la eliminación de Inglaterra consumada a manos de los franceses, la rebaja es considerable en busca de compradores: están a 9,99 libras, unos 12 euros.