Fuller da pura vida a Costa Rica

Salta la sorpresa en el grupo de España con la victoria de Costa Rica ante Japón por la mínima. Los ticos se repusieron de la goleada sufrida en su estreno y demostraron que, pese a la pobre imagen dada ante los de Luis Enrique, su nivel está por encima de lo que se ha vendido en los últimos días. Ante los asiáticos, que venían de remontar a Alemania, Keylor sostuvo al equipo en el partido y Fuller hizo el gol definitivo, abriendo aún más si cabe el grupo y haciendo un enorme favor a Alemania.

Los nipones trataron de llevar la batuta durante todo el encuentro y lo consiguieron. Desde el inicio buscaron de forma incesante la portería de los centroamericanos, que este domingo sí que se defendieron con eficacia. Y cuando no, apareció la mejor versión del ex del Real Madrid. Keylor Navas salvó dos goles cantados Japón y dio vida a su selección.

Pero quien realmente les devolvió a la pelea por los octavos fue Fuller. El carrilero aprovechó la única ocasión costarricense –con ayuda del portero japonés– para poner el gol que decidió el partido. Un gol que permitirá a los ticos clasificarse si ganan a Alemania y Japón no hace lo propio con España e incluso si consiguen puntuar contra los germanos.

Así jugó Japón

Muchos cambios de inicio en Japón respecto al partido ante Alemania. Por ejemplo, Take Kubo no jugó un sólo minuto. Dominaron claramente, pero fueron incapaces de superar a una Costa Rica que llegaba después de la goleada ante España con el cartel de ser la más débil de todo el Mundial y que demostró no ser así. Los nipones se complican una clasificación que tenían más que encarrilada.

Así jugó Costa Rica

Después de la dolorisísima derrota contra los de Luis Enrique, los jugadores de Costa Rica sacaron su orgullo y, a pesar de ser superados en todo momento, aguantaron ordenados y encerrados atrás ante las constantes llegadas asiáticas. Keylor salvó en dos ocasiones el gol y, cuando ellos se acercaron al área defendida por Gonda, consiguieron golpear.

MVP: Keyser Fuller

El jugador costarricense se llevó el protagonismo del encuentro, al decidirlo en el minuto 81 con un gol desde la frontal que contó con la ayuda de Gonda. Única llegada de Costa Rica al área japonesa pero aprovechada al máximo gracias a un acertado Fuller que la colocó en la misma escuadra. Sin duda, el mejor del partido gracias a un gol que da pura vida a los suyos.